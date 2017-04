Eindspel beslis nie die einde vir Adriaanse

Wilna Adriaanse gesels oor Eindspel.

GEORGE NUUS - Die gewilde Afrikaanse skrywer Wilna Adriaanse, het Donderdagaand 6 April haar nuwe boek, Eindspel, in George bekendgestel. Die bekendstelling is aangebied deur Tafelberg Uitgewers en Wordsworth Books.

Na die verskyning van die treffer Dubbelspel, haar eerste misdaadroman, in 2014, kon lesers nie wag vir die opvolg om te verskyn nie. Met hierdie tweeluik het Adriaanse 'n baie suksesvolle genre-verskuiwing gemaak van verhoudingsromans na misdaad.

By die gesellige geleentheid wat in Mugg & Bean gehou is, het Adriaanse se uitgewer Etienne Bloemhoff haar uitgevra oor haar boeke en haar skryfwyse. Soos die geval is met baie fiksieskrywers, is haar karakters vir haar baie werklik; hulle "meld hulleself aan" by haar.

Skrywers is baie soos opgaardamme, sê sy – oral waar hulle kom, neem hulle stemme, gesprekke en gebeure waar en stoor dit in die dam vir latere gebruik. Sy het uitgewei oor hoe sy dit regkry om te skryf terwyl sy tussen die Strand en Botswana pendel, en oor hoe dikwels die interessantste mense oor haar pad kom - mense wat later bronne word vir haar navorsing en storielyne.

Sy sê ook karakters ontwikkel 'n eie identiteit in haar kop, so erg dat sy soms verbaas is omdat hulle "sulke onverwagte dinge doen".

Op die vraag of sy weer misdaadromans sal skryf, antwoord sy beslis, "Ja, maar dit sal altyd vir my oor die menslike aspek gaan eerder as 'harde, forensiese misdaad'."

Wilna Adriaanse (links) en Christa Jackson, bestuurder van Wordsworth Books.

ARTIKEL & FOTO'S: LIRYKE FERREIRA, GEORGE HERALD SUBREDAKTEUR

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'