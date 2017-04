Die gesoute akteur, Tobie Cronjé, vertolk die hoofrol.

GEORGE NUUS - Die bekende radiodrama en verhoogstuk, die rebellie van Lafras Verwey, uit die pen van bekroonde skrywer, Chris Barnard, het op 7 April in teaters landwyd begin draai. Die gesoute akteur, Tobie Cronjé, vertolk die hoofrol.

Hierdie tragi-komedie is gebaseer op die 1971-drama wat deur die oorlede skrywer en sy seun, Simon Barnard, verwerk is in 'n eietydse draaiboek. Dit vertel die verhaal van Lafras Verwey, 'n aardsverlore siel wat nooit die werklikheid rondom hom kon aanvaar nie. Hy werk in die staatsdiens, maar hoor ander musiek in sy ore en droom drome oor 'n wonderlike toekoms.

Hy sien homself as 'n sleutelfiguur in die voorbereiding van 'n groot rebellie wat die gesig van die wêreld sal verander.

Wanneer hy Petra (Chantell Phillipus), 'n jong swanger vrou, onderdak neem, kry die rebellie vir hom nog groter betekenis. Ironies genoeg, begin sy gedroomde revolusie juis die nag wat die baba gebore word. Komedie, drama en elemente van fantasie, word verweef in 'n aangrypende storie, van 'n man wat kans sien om die onmoontlike aan te durf om sy droom, van 'n beter wêreld vir almal, te verwesenlik.

Die rebellie van Lafras Verwey word vervaardig deur die aktrise en regisseur, Katinka Heyns en Genevieve Hofmeyr, onder leiding van opkomende filmmaker, Simon Barnard. Laasgenoemde maak ook sy debuut as regisseur van 'n vollengte speelfilm met dié boeiende verhaal.

Simon, seun van Katinka Heyns en Chris Barnard, het in die vermaakbedryf grootgeword. Sy eerste rol in 'n film, was as die jong Benjamin Komoetie in die treffer, Fiela se Kind. Buiten vir die regie en vervaardiging van 'n dokumentêr oor sy pa vir kykNET en musiekvideos vir Die Heuwels Fantasties, is hy ook die skepper van 60 programme, in samewerking met kykNET en Medihelp, oor geestesgesondheid.

Sy eerste professionele kennismaking met 'n drama was op die stel van Die Wonderwerker, met sy pa as skrywer en ma as regisseur, waar hy fotografie, redigering en regie van materiaal agter die skerms behartig het. Simon is tans mededirekteur van Sonneblom Ateljees, wat in 1975 deur Katinka gestig is.

Bekendes soos, Neels van Jaarsveld, Chantell Phillipus, Cobus Visser, Lionel Newton en Albert Pretorius het ook rolle in dié fliek wat tans by die Garden Route Mall vertoon word.

