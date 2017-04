KKNK: Moenie Uitkampteater mis nie

Uitkampteater by KKNK 2016.

SUID-KAAP NUUS - Die KKNK se Uitkampteater is ’n platform vir nuwe kunstenaars en opwindende nuwe idees. "Dit is ook samewerking tussen Nederland en die KKNK wat al 15 jaar gelede begin het.

Dit moedig die uitruil van kreatiewe idees van albei kante af aan," so het Daniël Smit, verteenwoordiger van die Nederlandse Ambassade, by Saterdag 8 April se opening van die Uitkampteater-program in die Queen’s Hotel op Oudtshoorn gesê.

Die 23ste KKNK het Saterdag op dié Klein Karoo-dorp afgeskop en eindig volgende Saterdag (15 April).

Ná die wegholsukses van verlede jaar se eerste Uitkampteater-inisiatief, is die program vanjaar uitgebrei.

Feesgangers kan uitsien na twee innoverende produksies van Nederlandse kortkunsspesialiste, die Eden Dramafees se wenproduksie en opwindende werke van jong en gevestigde teatermakers.

"Die twee produksies wat ons uit Nederland besoek, is Diep en Wentel en dit beloof om jou wêreld om te keer," vertel Rhodé Snyman, uitvoerende hoof van Kunste Onbeperk. Diep is nie-verbale teater met Daan Mathot en Jan-Joost Alberts, wat smokkel met jou kop. Wentel is ruimtelike teater met Sonja Volmer en Dagmar Geerlings, wat jou die wêreld uit ’n nuwe perspektief laat sien.

Die samestelling van die program sorg vir ’n verskeidenheid van genres wat ieder en elk sal vermaak. Uitkampteater kan daagliks voor die Absa Burgersentrum en by Arbeidsgenot gesien word met produksies van 10:00 tot 12:00 en van 15:00 tot 19:00 voor die Absa Burgersentrum in Baron van Reedestraat en van 09:30 tot 15:00 by Arbeidsgenot in Jan van Riebeeckweg.

Uitkampteater is met die kykNET Fiëstas se Blou Stoel bekroon en is deur die paneel beskryf as "Die mees opwindende teaterervaring van die jaar". Maak seker jy beleef vanjaar dié innoverende en unieke teaterstukke. Die Koninklike Nederlandse Ambassabe, Pretoria en Clover is die borge van dié inisiatief.

Die volledige program is beskikbaar by www.kknk.co.za . Kaartjies vir Uitkampteater-produksies kan vooraf by die tentjies of by die spesiale kaartjieverkooppunte gekoop word.

Uitkampteater bied kort produksies in klein tente aan, met 'n gehoor van sowat 25 per vertoning. Feesgangers kan op pad en tussen opvoerings by die kort stukke inloer. Dit is gegrond op die konsep van Tentjestheater in Nederland.