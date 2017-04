Strydom oor lief en leed van kunstenaars

Dr. Matthys Strydom (links) en dr. Riana Scheepers het op Saterdag onthul dat hulle bo en behalwe 'n liefde vir skryf, kuns en reis ook beide 'n diepe belangstelling het in beesboerdery. Saterdag het hul gesels oor Stories teen my muur die biografie van Suid-Afrikaanse kunstenaars wat geskryf is as staaltjies deur dr. Strydom. By hulle is Dries van der Walt van die kunsgalery waar die bespreking gehou is. Foto's: Pauline Lourens

GEORGE NUUS - In die pioniersjare in 1969 toe Strydoms (Strydom en Jordaan) nog 'n meubelhandelaar was, het dr. Matthys Strydom op 'n kunsskattejag deur die land gereis en persoonlik by al die genooide kunstenaars se huise aangedoen om items te soek vir die Strydoms se jaarlikse kunsuitstalling.

Eers as 'n skildery na 'n paar maande nie verkoop is nie, dan het hy homself die luukse veroorloof om die skildery, beeldhouwerk of keramiekwerk vir sy eie privaat versameling te koop.

Op Saterdag 1 April het Strydom, tydens 'n bespreking van sy boek, Stories teen my muur, by Art@39 Long Street in Groot-Brakrivier die kunstenaars en kunswerke met sy vertellinge laat herleef.

In sy boek, Stories teen my muur, verweef Strydom staaltjies oor hoe hy sekere van sy gunsteling kunswerke bekom het. Oor die jare het hy die kunstenaars en hul omstandighede baie goed leer ken, want na afloop van die uitstalling het hy weer elke item persoonlik terugbesorg. Die 26 kunstenaars in die boek sluit in Gregoire Boonzaier, Irma Stern, Christo Coetzee, Carl Büchner en Tim Morris.

Die bespreking is gelei deur die skrywer, dr. Riana Scheepers, wat hom hoë lof toegeswaai het vir die reguit manier van karakterbeskrywing - amper soos net 'n korrelkop dit sou benader - maar terselfdertyd met groot deernis 'n blik gegee het op die bekende kunstenaars van Suid-Afrika. Die stories word eintlik 'n unieke outobiografie en onthul die besonderse band tussen hom en sy vrou, Helene, wat oor dekades strek.

"Ek het mettertyd besef ek wil nie my hele lewe as 'n dokter praktiseer nie," sê hy en het vroeg 'n passie vir die beeldende kunste ontdek.

Op 'n vraag oor hoe jy te werk moet gaan met die aankoop van kunswerke was sy raad: "As jou benadering is - ek weet niks van kuns, maar ek hou van hierdie werk - volg jou hart en koop dit vir die genot wat dit vir jou sal gee. 'n Mens koop nie kuns as 'n belegging nie."

Hy het egter gemaan dat 'n mens soveel as moontlik moet oplees oor kuns en moeite moet doen om meer te leer oor die onderwerp. Wanneer jy dan 'n kunswerk koop is dit omdat jy daarvan hou en boonop 'n ingeligte besluit neem. Scheepers het Strydom se boek en skryfstyl geprys en mense aanbeveel om dit te lees. "Uit 'n skrywersoogpunt moet ek sê jy skilder voortreflike woordportrette van die kunstenaars en ek voel dit is 'n goeie boek om te lees."

Die Strydoms is privaat mense, daar is nie 'n webwerf nie, maar sy boek kan bestel word deur 'n e-pos te rig aan johanstrydom9@gmail.com . Die verkoopprys is R298 plus R30 posgeld (binnelands).

Dr. Jeanne Joubert het as openingsspreker by die geleentheid opgetree. Sy was vir nege jaar kurator van die Johannes Stegman-kunsgalery in Bloemfontein. Sy het 'n PhD in kunsgeskiedenis en het onlangs weer in Frankryk klas gegee oor veral Suid-Afrikaanse Kuns.

Saterdag was ook die geleentheid om die werke van plaaslike kunstenaars te geniet in 'n uitstalling genaamd In the Time of Heat wat sal duur tot einde April by Art@39 Long (39 Long Street).

Van die kunstenaars wie se werke uitgestal word is Sheena Ridley, Fiona Rowett, Helen Pfeil, Mien Greyling en Susqya Williams.

Die boekbespreking en kunsuitstalling by Art@39Long in Groot-Brak was 'n gesellige geleentheid waartydens Riebeek Kasteel 'n wynproe aangebied het. Van links is Karen Burke, Welna Conradie, Mariette Maarschalk en Laurinda Smit.

ARTIKEL & FOTO'S: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

