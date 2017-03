Siamo Musica-koor help geld insamel vir vleuelklavier

Die NG Moedergemeente in George.

TUINROETE NUUS - Siamo Musica-koor, onder leiding van Francois le Roux, is sedert 2015 aktief in die Tuinroete en het reeds verskeie geslaagde konserte, beide in Mosselbaai, hulle tuiste, en in George agter die rug.

Na voorbereiding sedert Januarie, is die koor gereed om die publiek te bekoor met nuwe toevoegings tot hulle repertorium, die keer met 'n fokus op musiek uit die vroeër jare (meesal Madrigale), asook enkele stukke onder andere Mendelssohn.

'n Nuutjie vir die koor is om die verhoog met gaskunstenaars te deel: Elisabeth Potgieter en Heinrich Jonck (laasgenoemde pas terug van oorsee waar hy uitgebreide diens gedoen het as vermaaklikheidster) is ou bekendes in die George-omgewing, en baie gewild by die plaaslike gehore.

Omdat die koor so bevoorreg is om te kan repeteer in die Klipkerk (kerksaal van die NG Moedergemeente Mosselbaai), beplan hulle om die winste te skenk vir die fondsinsameling vir 'n vleuelklavier, wat hopelik in die Klipkerk 'n plek sal vind.

Die optredes is geskeduleer vir Vrydag 7 April in die Klipkerk op Mosselbaai. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor, of by Simply Us-winkel in Montagustraat 113, Mosselbaai, of die aand van die uitvoering by die deure teen R100 elk. Die uitvoering begin om 19:30.

Gehore in George kry geleentheid om die uitvoering te geniet op Saterdag 8 April in die NG Moedergemeente. Kaartjies teen R100 is beskikbaar by die deure op die aand van die uitvoering, wat om 19:30 begin.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete nuus'