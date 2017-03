Gaston benoem vir kykNET Ghoema

Stem vir musikant Gaston Lehmann van George sodat hy 'n Ghoema kan wen.

GEORGE NUUS & VIDEO - Die kitaarspeler van George, Gaston Lehmann se album Kitaar is my taal, is deur kykNET se Ghoema-beoordelaars genomineer vir 'Beste instrumentale album'.

Die publiek word genooi om 'n stem uit te bring in die kategorie: Beste manlike kunstenaar (kategorie 34) deur 'n SMS PM7 na 39953 te stuur.

Die Georgiet se musiek word oral geniet, onder andere by plaaslike feeste en af en toe by die Outeniqua Family Market waar hy solo-optredes gee of saam met Michael Schell optree as CobaltBlu. Hy tree Vrydag by Mujo Restaurant in George op.

Hy het 'n lang pad geloop voordat hy 'n professionele musikant geword het. Hy is op 11 April 1961 in Bussum, Nederland gebore en het op 13-jarige ouderdom saam met sy ouers na Suid-Afrika geïmmigreer. Hy is 'n oud-Bloemfonteiner en sy belangstelling in musiek is geprikkel deur sy pa wat die kitaar getokkel het. Gaston laat sy kitaar praat en speel luistermusiek wat 'n opgeruimde stemming skep.

Hy word gemotiveer deur Solly Marx, Hansie Roodt, Ricardo Bosman, Mark Knofler, Eric Clapton en The Shadows, om verskillende instrumentale nommers te bemeester op sy akoestiese en elektriese kitaar. Hy speel verskillende style op gehoor, wat boeremusiek, Afrikaans, country, rock, jazz en blues insluit.

In Julie 2015 is sy eerste CD, Kitaar is my taal, bekend gestel. Dit bevat bekende musiek soos Ver in die ou Kalahari, Afrikaanse Keurspel, Yellow River en On the road again.

Intussen was Gaston al te sien op Pieter Koen se Jukebox-program op kykNET. Gaston se musiek is ideaal vir agtergrondmusiek, funksies en restaurante en teaters. Besprekings kan by sy vrou, Riesa, gedoen word by 083 496 4411 of per e-pos: gastonguitarist@gmail.com

Vir meer inligting oor die Ghoema-toekenning gaan na www.kyknet.dstv.com en kyk op Sondag 23 April om 20:00 wanneer die ganse Afrikaanse musiekbedryf by die Theatre of Marcellus by Emperors Palace in Kemptonpark byeenkom om te hoor wie vanjaar se wenners is.

George se geliefde Klikkerland-kinderteater is ook benoem vir 'n Ghoema.

Kyk hieronder na 'n video-onderhoud met Gaston:

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'