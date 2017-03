George skilders skud vere reg vir die KKNK

George kunstenaars wat hard aan die werk is vir komende uitstallings. René Scribante, Maura St John, Tersia Hoffmann en Liezel du Toit het tydens 'n werksessie in René se garage gewerk vir die maandelike "Coffee with local artist". Hul sien uit na nuwe loft atteljee wat by die volgende byeenkoms gebruik gaan word. Foto: Pauline Lourens

GEORGE NUUS - Met die komende Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) in gedagte het drie George-kunstenaars skouer aan die esel gesit en begin skilder vir die vale.

Vanjaar se KKNK vind plaas vanaf 8 tot 15 April in Oudtshoorn. Na maande se harde werk is René Scribante, Tersia Hoffmann en Ester Zonnestein opgewonde om hul kuns met die feesgangers te deel. Hul stal uit reg in die hartjie van Oudtshoorn by Rene' Scribante Gallery in die Queens Hotel kompleks, Baron van Reedestraat.

René het 'n paar tonele van Kaapse geboue en blomme in haar impasto styl geskilder. Tonele wat Kaaps is vir haar en na aan haar hart lê.

Ester sê: "Ek gee my uitstalling die naam "Twee mossies vir ’n stuiwer" waar ek gebruik maak van kleiner 'cute' voëltjies in kombinasies met mekaar en tot objekte en selfs in interaksie met die mensfiguur. Daar word vrylik gespeel met kleur en simboliek."

Tersia vertel oor haar werke: "My voorliefde is portetstudies, waarna die natuur met my praat - van blare, boomstompe tot verweerde hout. Dit is vir my 'n uitdaging om realisties te skilder. Ek het ook my liefde vir proteas ontwikkel tot 'n groot aantal proteaskilderye wat te siene sal wees tydens die KKNK."

ARTIKEL & FOTO: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

