Kringe in 'n Bos beïndruk

Die rolspelers en technici in Saterdag se Kringe in 'n Bos-produksie is Lente Treurnich (klank) Sevi Botha (tegnies), Jheffrey van Niekerk, Aldo Calitz, Anton Treurnich en Willie Calitz. Voor is Annelie Treurnich en Lukas Treurnich.

GEORGE NUUS & VIDEO - Die toneelspel in Kringe in 'n bos, wat die naweek deur die akteur en draaiboekskrywer Anton Treurnich, op die planke gebring is was goed en die hoop is uitgespreek dat die produksie na plaaslike skole geneem kan word aangesien die verhaal van Dalene Matthee 'n voorgeskrewe boek is.

Die oënskynlik eenvoudige verhaal het diep lae van betekenis en sluit gewilde temas soos liefde tussen ryk en arm in en speel af in die Knysnabos wat vandag nog bedreig word met totale uitwissing.

Benewens die omgewing wat bedreig word met vernietiging, is daar die meedoënlose stryd vir oorlewing vir die houtkappers wat net een manier van bestaan ken.

Anton het die regie behartig en boonop die veeleisende hoofrol van Saul Barnard gespeel. Saul is 'n houtkapper met 'n gebore opstandigheid teen die onregverdige uitbuiting van die klein houtkappergemeenskap. Die rol van sy groot liefde van sy lewe is op bekwame wyse deur Anton se vrou, Annelie, gespeel.

Die kombinasie om 'n professionele akteur te hê wat in samewerking met plaaslike toneelspelers 'n produksie aanbied het aanklink gevind by die gehoor wat geboei was, en hul geesdrif laat blyk het aan die einde van die 60 minute opvoering Saterdag.

Vir Anton was dit 'n spesiale ervaring om die toneelstuk in George op te voer aangesien sy hele gesin by die projek betrokke was. Anton en sy vrou Annelie (wat tans werksaam is by 'n privaat skool) het hulle onlangs in George gevestig en die gesin het saamgespan om die toneelstuk gestalte te gee.

Sy dogter Lente het die klank behartig, en sy seun Lukas het agter op die verhoog gehelp. Daar is aan die hand gedoen dat vir die volgende optrede dalk gebruik gemaak moet word van die Hoekwil-poppemeester Roger Titley se olifante om die legendariese olifantbul, Oupoot, op 'n meer realistiese wyse uit te beeld.

Heather Stead is bedank vir haar hulp om die Treurnichs se droom gestalte te laat kry.

Kyk hieronder na 'n video-onderhoud met Anton Treurnich:

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

VIDEO: WESSEL VAN HEERDEN

