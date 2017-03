Musiek vir elke smaak by KKNK 2017

Katlego Maboe, Emo Adams en Bobby van Jaarsveld is te sien in Karoo Swing.

SUID-KAAP NUUS - "Musiekliefhebbers by vanjaar se KKNK kan ’n wye spektrum van musiek beleef - van kontemporêr en klassiek, tot kabaret en selfs ’n Afrikaanse musiekblyspel," sê Rhodé Snyman, uitvoerende hoof van die fees, wat van 8 tot 15 April op Oudtshoorn aangebied word.

"Die musiekprogram in teaters en op die musiekverhoë bied beslis iets vir elke smaak."

In teaters kan feesgangers uitsien na die eerste Afrikaanse hip-hop musiekblyspel Amper Famous, met die jong hip-hop-kunstenaar V.I.T.O., onder regie van David Kramer.

Vir aanhangers van Karen Zoid en die Gereformeerde Blues Band, is hulle vertoning ’n moet sien. Die musikante trek ’n kontemporêre baadjie vir Johannes Kerkorrel en die Gereformeerde Blues Band se ikoniese protesalbum, Eet Kreef aan.

Ikoniese Afrikaanse musiek word deur Emo Adams, Bobby van Jaarsveld en Katlego Maboe opgetof in Karoo Swing, vir ’n nostalgiese reis vir almal wat lus is om te jol.

Freshlyground se Zolani Mahola vereer die rol van vrouwees in die wêreld van rock & roll in Rok en rol.

Coenie de Villiers het ’n splinternuwe musieksuite gekomponeer, wat vir die eerste keer in Karoo Suite gehoor gaan word. Skrywer Deon Meyer is saam met De Villiers op die verhoog en is ook verantwoordelik vir die teks.

Vir kabaret-liefhebbers bied die feesprogram verskeie keuses: Angels on Horseback: Skop skiet and Blonder; Die Vlammende Fez; We didn’t come to hell for the Croissants; en Mond verby.

Vir klavier-musiekliefhebbers, bring Petronel Malan ’n program wat spesiaal vir die KKNK saamgestel is.

Ander musiekproduksies wat by die KKNK debuteer, sluit in: Amanda Strydom - So onner deur die maan, Andriëtte Norman - Goeie genade dis ’n dekade, Danie Niehaus en Pietman Geldenhuys - Die ding van ’n liedjie, Jak de Priester - 15 jaar met klavier en kitaar, Loki Rothman en Albert Frost - Die akoestiese kitaar en ook optredes deur Steffie le Roux en Les Javan.

Opelugmusiekkonserte keer vir die eerste keer sedert 2012 terug na die Rivierbuurt en elke aandprogram bring verskeie groot name saam op die Huisgenoot-verhoog. Die aandprogram sluit in Juanita du Plessis, Bok van Blerk, Refentse, Theuns Jordaan, Dr. Victor & The Rasta Rebels, Emo Adams, Kurt Darren, Bobby van Jaarsveld en nog baie meer. Toegang na dié konserte is ingesluit by Rivierbuurt-kaartjies.

Deur die dag bied die Rivierbuurt musiek op twee verhoë - die Coca-Cola-verhoog en die Kango Kombuis-verhoog met alles van bands tot agtergrondmusiek.

Om 16:00 skuif die musiek na die Huisgenoot-verhoog, waar gunstelinge én opkomende sterre ’n draai maak, voordat die aandprogram afskop. Golden Circle-kaartjies vir die Huisgenoot-verhoog is beskikbaar vir 8, 9, 14 en 15 April. Golden circle-kaartjies bied nie toegang tot die Rivierbuurt nie.

Die volledige program is beskikbaar by www.kknk.co.za . Kaartjies kan by Computicket, Shoprite/Checkers en House & Home gekoop word.

Verblyfbesprekings kan aanlyn gedoen word, of kontak 044 203 8600. Die feesdatums val vanjaar binne die nasionale skoolvakansie en eindig oor Paasnaweek.

'Ons bring jou die nuutste Klein Karoo, Hessequa, Tuinroete nuus'