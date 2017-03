Skrywers vloek nie, karakters wel

Annelie Botes en skrywers van die Suid-Kaap wat haar skryfskool bygewoon het. Foto: Neels Blom

GEORGE NUUS - Dis nie sy as skrywer wat in haar boeke vloek nie, dis haar karakters. So sê Annelie Botes, bekende skrywer van Raaiselkind, Thula-Thula, Klawervier en haar nuutste topverkoper Lugkastele, tydens 'n skryfskool in George.

Twee en twintig skrywers en aspirantskrywers het die afgelope naweek van Vrydag tot Sondag aan dié skrywer wat reeds die afgelope 25 jaar met skryfwerk omgaan, se voete gesit om te leer. Botes is deur die Suid-Kaap Skrywersgilde genooi om 'n skryfskool van drie dae aan te bied.

Die oogmerk van die skryfskool was om skrywers touwys te maak ten opsigte van die redigering van hulle eie tekste voor aanbieding aan 'n uitgewer.

Volgens Botes skiet skrywers dikwels tekort omdat hulle stories nie die werklikheid reflekteer nie. "Te veel skrywers probeer vreeslike ingewikkelde en indrukwekkende storielyne uitdink - and then it simply does not ring true," het sy benadruk.

Sy het skryfstukke van kursusgangers as voorbeelde gebruik om algemene foute en slaggate uit te wys. 'n Groot gedeelte van die kursus is aan taalvaardigheid en woordvaardigheid afgestaan.

Wat krutaal aanbetref, het sy verduidelik dat vloekwoorde en die gebruik van die naam van die Here toelaatbaar is mits dit bydra tot die storie en die karakter rede het om dit te gebruik.

"Om sommer net te vloek of die naam van die Here te gebruik sonder dat die karakter dit om spesifieke redes doen, is nie toelaatbaar nie, maar soms is dit noodsaaklik. Dit sal byvoorbeeld ongeloofwaardig wees as 'n groep manne sit en rugby kyk en na 'n swak beslissing sê een: 'Ai tog meneer die skeidsregter, was dit nou werklik nodig om 'n strafskop toe te ken?' Daai Bloubul sal opvlieg, sy vuiste swaai en presies vir die skeidsregter sê wat hy dink."

Aandag is ook geskenk aan die ontwikkeling van geloofwaardige storielyne en karakters.

Die skrywers wat die kursus in Sanlam se raadsaal in George bygewoon het, is hoofsaaklik lede van skryfkringe in George, Mosselbaai en Oudtshoorn, maar skrywers wat nie aan skryfkringe verbonde is nie, het ook deelgeneem.

Skrywers wat belangstel om by een van die drie skryfkringe aan te sluit, kan die volgende persone skakel:

Hannes Visser 083 467 1522 (Oudtshoorn).

Die bekende skrywer, Annelie Botes, tydens die aanbieding van 'n skryfskool in George die afgelope naweek.

ARTIKEL & FOTO'S: HANNES VISSER, OUDTSHOORN COURANT-REDAKTEUR

Christo Jordaan 082 296 2883 (George)Jopie Coetzee 082 3368 118 (Mosselbaai)