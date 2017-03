Pure pleisier by die Kwagga-langtafel

Die hoofborg ‘The Grocery Express’ het die ‘Up with Downs’ betrek as ‘n begunstigde van die Kwagga Lang Tafel. Agter van links: Anja Tait, Janet Seegmuller, Basie Möller en Brenda Boshoff. Voor Nicole Seegmuller (links), Annika Boshoff, en Benita Vermaak

GEORGE NUUS - Bykans 700 gaste het die derde Kwagga Lang Tafel aand bygewoon op Vrydag 3 Maart. Die hoofborg, 'The Grocery Express', het vanjaar vir Up with Downs betrek as ‘n begunstigde van die Kwagga Lang Tafel. ‘n Reuse houer speelgoed is deur piekniekgangers aan hulle geskenk.

Toe 'n onverwagte bui reën die aand seën het, het ’n paar gaste verdwyn maar die vasbyters het egter gebly en tot laat aand gekuier, al was hul uitrustings sopnat van die reën.

Die 2017 Kwagga Lang Tafel, sal onthou word as die 'vinnigste - lekkerste - beste en grootste” byeenkoms van sy soort wat plaasgevind het in die plataan laan op die skool perseel. Tafels getooi in helder kleure het die 'Wonderland' tema het energiek en uitbundig verkondig, terwyl kos, stemme en lag die boodskap van vrolikheid verkondig het.

Die kleurespel van liggies het vrolik tussen die platane baljaar.

Die feestelikheid is verder gedra met die klank en karakter van Hoërskool Outeniqua se musikale en drama leerders en die passies van 'Wonderland' se karakters onder leiding van Madelé Strydom se balletskool.

Outeniqua bedank al die borge vir hul ondersteuning. Die George Herald was die media borg, en primêre borge was Jetline e.com, Canon, Oakhurst Insurance Company Ltd en FNB.

Hoërskool Outeniqua skoolhoof Christo Vorster, het gesê "Dit was nog altyd die visie van die skool om die Kwagga Lang Tafel in die Plataanlaan te hou en ek is bly dit het gerealiseer, vanaand is ’n prentjiemooi aand."

Hannetjie Campher (links), Fanie Buys en Sonja Wolfaardt was saam met die Discovery groep by Vrydag aand sy Kwagga Lang Tafel.

