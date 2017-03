Kringe in 'n Bos - nou's jou kans

Dalene Matthee het haar verhaal Kringe in 'n bos gebaseer op die harde lewe wat houtkappers vroeë jare in ons geweste gely het.

SUID-KAAP NUUS - Die geliefde verhaal Kringe in 'n bos deur Dalene Mathee is 'n eg Suid-Kaapse storie. Dit handel oor Saul Barnard - 'n houtkapper met 'n rustelose siel.

Barnard wil vreemdes uit die bos hou en die vernietiging van die bos probeer keer. Dan is daar 'n legendariese olifantbul, Oupoot, wat losbreek van sy trop.

Oupoot en Saul het 'n vreemde band tussen hulle. In die groen skemerwêreld van die Outeniqua loop hulle kringpaaie. Dis nie net 'n voorgeskrewe werk vir skoolkinders en 'n bekende rolprent nie, maar ook 'n aangrypende toneelstuk.

"Tien jaar na Dalene Mathee se dood is dit vir ons 'n groot voorreg om een van haar grootste boeke na die verhoog te bring. Kringe in 'n bos is 'n storie oor liefde en selfaanvaarding. Moet dit nie mis nie," sê die regisseur Anton Treurnich.

Die toneelstuk word opgevoer in die Oakhurst Insurance George Arts Teater, op 10 en 11 Maart om 19:00.

Besprekings kan aanlyn gedoen word by www.georgeartstheatre.co.za of by die teaterkantoor op weeksdae vanaf 08:00 to 16:00.

Treurnich, 'n Georgiet, het meer as 20 jaar se ondervinding in die bedryf en die akteurs het dadelik aanklank gevind by sy professionele aanslag.

Treurnich is tans te sien in Boland Moorde wat op kykNET gewys word. As skrywer het hy help skryf aan Die Byl wat verlede jaar 'n groot treffer op kykNET was.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'