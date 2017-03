Jagveld - akteurs wys hul staal

Die akteurs in Deon Meyer se riller, Jagveld, het Saterdagaand heelwat Georgiete tydens die bekendstelling van die rolprent ontmoet. Van links: Neels van Jaarsveld, Leandie du Randt , Jacques van der Merwe van Hartland TV, Tim Theron en George-raadslid Marlene van Vuuren.

GEORGE NUUS - Die akteurs wat in die wêreldbekende skrywer en rolprentvervaardiger, Deon Meyer se riller, Jagveld speel, het 'n definitiewe verskuiwing van karakter gedoen. Hulle het skrikwekkende rolle met oortuiging vertolk.

Dis 'n spannende aksierolprent wat verfilm is in Loxton in die Groot-Karoo in bloedige hitte wat by tye uitmergelend was. Dus was dit wonderlik dat Deon Meyer dikwels op stel aangekom het met sjokolade of sjokoladekolwyntjies en bemoediging.

So het die drie akteurs Leandie du Randt, Neels van Jaarsveld en Tim Theron vertel tydens die bekendstelling van die rolprent Saterdagaand in die Tuinroete Botaniese Tuin se Getafix Café.

Die fyngeboude Du Randt speel die rol van Emma, die pasifis en saggeaarde skooljuffrou wat op pad huis toe is om by haar pa op sy Karooplaas te kuier. Haar motor se verkoeler begin kook en terwyl sy op pad is om water te gaan haal sien sy hoe 'n bende van ses dwelmsmokkelaars 'n verkeersman vermoor. Hul sit haar agterna om haar van kant te maak.

Sy is mos ’n maklike prooi waarmee hulle gou-gou sal klaarspeel. Maar, niemand is werklik bewus van wie Emma regtig is nie; dié jagtog verloop dus nie volgens plan nie. (Sy is die dogter van 'n recce en hy het haar deeglik opgelei). Teen ’n ontstellende spoed begin dinge uitmekaarval. Aanvanklik dryf haat en wraak die bende, maar skielik word oorlewing hulle dryfkrag.

Meyer, wie se draaiboek van internasionale formaat is, het die regte om die rolprent in Engels te verfilm aan 'n Duitse maatskappy verkoop. Tydens ons geselsie Saterdag het die akteurs bevestig dat hul maar al te graag in die internasionale weergawe sal wil speel.

Die Suid-Afrikaanse weergawe (met Engelse onderskrifte), waarvan Meyer die produseerder is, bevat meesleurende musiek- en klankeffekte, dan die doodstil Karoo-landskap en die senutergende toneelspel deur ‘n uitmuntende groep akteurs. Die rolprent doen tans die ronde in Suid-Afrika en toon dat ons rolprentbedryf uiters kompeterend is.

Du Randt het vertel dat dit vir haar bemagtigend was om die "gatskop" hoofrol te speel. Sy voel sterk daaroor dat meisies en vroue geskool moet wees in selfverdediging.

In Jagveld se lokprent is daar 'n sterk ooreenkoms tussen Du Rand en Uma Thurman, maar in lewende lywe is die aktrise veel mooier en het die mooiste groen oë. Die aantreklike Theron het na afloop van die vertoning twee geesdriftige aanhangers aan sy lippe gehad, en juis omdat hy so sjarmant is, het 'n mens half jammer gevoel oor sy lot in die film.

Jagveld is in die opelug vertoon, maar ISP-koördineerders het 'n tent opgerig en die gehoor van net oor die 100 was gewapen met komberse en tuinstoele.

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

