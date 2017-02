KKNK-produksies met vyf Fiëstas bekroon

Rhodé Snyman met die kykNET Fiëstas Blou Stoel © Retha Furgeson.

NASIONALE NUUS - “Dit is ’n groot voorreg om vanjaar die Fiëstas se Blou Stoel vir die KKNK se eerste Uitkampteater-inisiatief te ontvang.

Ons is geweldig trots op al die kreatiewe skeppers wat ’n rol hierin gespeel het en is dankbaar vir die ondersteuning van die Koninklike Nederlandse Ambassade, Pretoria, waarsonder dié inisiatief nie moontlik sou wees nie”, sê Rhodé Snyman, uitvoerende hoof van die KKNK.

Volgens hom het die paneel in 2016 onomwonde saamgestem dat een gebeurtenis vir almal uitgestaan het. “Dit was nie net innoverend nie, maar het ook ’n platform geskep vir gevestigde kunstenaars, nuwe stemme en ook internasionale talent om oorspronklike werk te skep.

Dit is geïnspireer deur Nederland se Tentjestheater, maar het hier ’n eg-Suid-Afrikaanse gevoel gekry. Die kwaliteit was verbysterend en was verantwoordelik vir die mees opwindende teaterervaring van die jaar”, sluit hy af.

Marisa Gerards, Ambassadeur van Nederland, sê Uitkampteater is ’n idee wat die KKNK in 2016 na Suid-Afrika gebring het, geskoei op Tentjestheater uit Nederland.

“Die Blou Stoel is ’n bewys van moontlikhede wat kan ontstaan uit samewerking tussen die twee lande. Ons sien baie uit na die tweede Uitkampteater by die KKNK en sien die projek as ’n perfekte voorbeeld van ’n tasbare samewerking tussen Suid-Afrika en Nederland. Ons is bly Uitkampteater, wat klein interaktiewe toneelspel is, word só goed deur Suid-Afrika ontvang en ons wil vir die KKNK baie dankie sê dat hulle hierdie projek ’n moontlikheid gemaak het”, sê sy.

Die KKNK se musiekblyspel Heidi, het ook twee Fiëstas ontvang. Heidi is bekroon as beste musiekgedrewe produksie en Francois Toerien en Kosie Smit vir dié produksie se stelontwerp.

“Om ’n musiekblyspel van dié skaal aan te pak, wat moet toer en binne feessisteme funksioneer, is ’n groot uitdaging. Dit is gerealiseer deur ’n kreatiewe span mense – agter die skerms en op die verhoog – wat met oorgawe en absolute fokus die verhaal op die beste moontlike manier wou vertel. Die eindproduk is hoë kwaliteit familievermaak.

Ons is baie trots op die produksie en salueer die talent en harde werk van elkeen wat hierby betrokke was. Die genot wat almal betrokke en die gehore uit die produksie put is die uiteindelike prys, maar die erkenning wat die produksie ontvang het is ’n ongelooflike kersie op die koek”, sê Theart. Heidi is moontlik gemaak deur Die Dagbreek Trust.

Vanjaar se feesdatums val binne die nasionale skoolvakansie en eindig oor Paasnaweek.

