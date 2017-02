KKNK 2017: Bekroonde kunstenaars te sien

John Kani maak sy eerste verskyning op die verhoog as akteur by die KKNK in "So ry Miss Daisy" saam met Sandra Prinsloo.

SUID-KAAP NUUS - In die KKNK-verhoogstuk Weerklink van ’n wanklank - ’n eenman memoir kyk Pieter-Dirk Uys, wat vanjaar met die Kunste Onbeperk Kruispunt vereer word, terug na die padwysers wat hom onbewustelik deur sy lewe in die regte en ’n oorspronklike rigting gestuur het.

Uys se meer as 7 000 solovertonings het hom geleer dat elke optrede die eerste én laaste is, want elke gehoor vereis en ontvang ’n ander energie.

Jason Jacobs, vanjaar vereer met die Kunste Onbeperk Nuwe Stem, behartig die teks, regie en ontwerp van In wag van, waar toegewyde geloof trompop teen vrees vir die dood te staan kom. Jacobs het ’n Theatre Arts Admin Collective-beurs vir regie met dié stuk gewen. In die rolverdeling is Gantane Kusch, Courtney Smith, Gershwin Mias en Vathiswa Nodlayiya.

Jacobs behartig ook die teks, regie en ontwerp van Kalahari Swaan, geïnspireer deur Tsjaikowski se Swanemeer. Dié drama vertel die storie van ’n jong mynwerker wat droom van ’n beter lewe vir hom en sy gesin en besoek met dans en poësie verskeie magiese ruimtes wat by die samelewing spook.

Gershwin Mias, Kaylin Coetzee, Dustin Beck en Nina Callaghan is hierin te sien. Beck is ook te sien in Jacobs se solo dans-drama, Stof Rooi.

Die bekroonde aktrise Sandra Prinsloo is ook te sien in So ry Miss Daisy. Saam met haar op die verhoog is John Kani, in sy eerste verskyning as akteur by die KKNK, en TV-ster Jacques Bessenger. Prinsloo speel die bejaarde Daisy wat onwillig is wanneer haar seun vir Hoke (Kani) as chauffeur aanstel, nadat sy haar motor afskryf.

Hoke en Daisy het uiteindelik ’n boeiende verhouding van 25 jaar, ten spyte van die destydse kleurgrense en sosiale stand.

Die bekroonde Christiaan Olwagen behartig die regie. Moet ook nie vir Prinsloo in die debuut solovertoning Moedertaal misloop nie.

Die 23ste KKNK, word van 8 tot 15 April op Oudtshoorn aangebied. Die volledige program is beskikbaar by www.kknk.co.za

