Bonjour Monsieur Brel by George-kunsteteater op 2 Maart

Chanie Jonker (klavier en trekklavier) en Susan Mouton (tjello) is saam met Jannie du Toit te sien in Bonjour Monsieur Brel.

GEORGE NUUS - Veteraan liedjieskrywer-sanger Jannie du Toit het 'n lang geskiedenis van musiektoere na Nederland en België sedert hy en Christa Steyn in 1988 die Lae Lande met hulle program, Blik en snaar besoek het.

Later vanjaar pak hy weer 'n maand lange toer aan en hy beplan dit met twee musiekproduksies wat hy oor die afgelope tyd met groot sukses in Suid-Afrika aangebied het: Doep is nie dood nie, 'n eenman-aanbieding met teks- en musiekgrepe oor die lewensbeskouing en werk van Koos du Plessis en daarmee saam Bonjour Monsieur Brel waarin Jacques Brel se sielsmusiek in vier tale gesing word - Frans, Afrikaans, Engels en Nederlands.

In albei programme word hy begelei deur twee uitstaande musici, by name Susan Mouton (tjello) en Chanie Jonker (klavier).

Danksy die samewerking van verskeie teaters en kultuurorganisasies in die betrokke lande sal beide die Doep- en Brelprogramme oor die lengte en breedte van die Benelux te sien wees.

Twintig optredes word tydens die toer in die Benelux beoog, waarvan hoogtepunte waarskynlik sal wees 22 September in die Herman van Veen Arts Centre in Soest Nederland; 1 Oktober in De Tinnenpot-teater in Gent waar beide die programme op een dag aange-bied sal word en op 15 Oktober in die Zuid-Afrikahuis, Amsterdam.

Oor Doep is nie dood nie skryf Mariana Malan ten tyde van die eerste speelvak by die KKNK in 2014: "Nostalgie gryp jou aan in die eerste oomblik van die produksie… Wanneer jy begin luister na Jannie du Toit se vertolking van net meer as 20 van Koos Doep se liedjies… weet jy daar is geen kans dat sy woorde sal sterf nie…" en Paul Boekkooi, ewe hoog aangeskrewe resensent van Beeld, skryf verlede jaar oor Bonjour Monsieur Brel: "..een van die blinkste Brel-aanbiedinge wat tot nog toe in Suid-Afrika op die planke was… Ons het lank vir so 'n gehalte-aanbieding gewag. Ervaar die grensloos magiese daarvan."

'n Aanbieding van Bonjour Monsieur Brel word op Donderdag 2 Maart in die George-kunsteteater beplan, wanneer Jannie met sy span op pad sal wees na Stellenbosch vir optredes op 4, 5 en 6 Maart in die Fismersaal as deel van die Woordfees.

Kaartjies vir die optrede in George is reeds beskikbaar by die teater. Meer inligting oor hierdie en ander optredes van Jannie du Toit is beskikbaar op sy webwerf: www.janniedutoit.com

