KKNK: Drama op die planke dié jaar

Buite Land © Pieter du Toit

NASIONALE NUUS - Bekroondes en debuutwerke kenmerk die toneelprogram van die 23ste KKNK, wat van 8 tot 15 April op Oudtshoorn aangebied word.

“Vanjaar se toneelaanbod is divers met kontemporêre en klassieke stukke, werke wat suksesvol elders aangebied is en uitmuntende dramas wat vir die heel eerste keer opgevoer word”, sê Rhodé Snyman, uitvoerende hoof van die KKNK.

Tien jaar na die wêreldpremière van Lara Foot se Karoo Moose – wat in die Karoo afspeel – maak dié drama ’n draai in die Klein Karoo. Foot spreek die verbrokkeling van families en skending wat so baie onskuldige kinders ervaar aan. Die stuk het reeds 15 Suid-Afrikaanse teatertoekennings ontvang en is met groot lof oorsee ontvang.

“Die temas van die storie was vir my opgesluit in die idee dat kinders in die gemeenskap ’n betowerende gebeurtenis nodig het om hulle te bevry van mishandeling, verwaarlosing en armoede. Iets toweragtig was nodig om dié kringloop te verbreek”, vertel Foot. Met Chuma Sopotela, Zoleka Helesi, Bongile Mantsai, Thami Mbongo, Mdu Kweyama en Mfundo Tshazibane.

Prinsloo is ook te sien in So ry Miss Daisy. Saam met haar op die verhoog is John Kani, in sy eerste verskyning as akteur by die KKNK, en TV-ster Jacques Bessenger. Prinsloo speel die bejaarde Daisy wat onwillig is wanneer haar seun vir Hoke (Kani) as chauffeur aanstel, nadat sy haar motor afskryf.

Hoke en Daisy het uiteindelik ’n boeiende verhouding van 25 jaar, ten spyte van die destydse kleurgrense en sosiale stand. Die bekroonde Christiaan Olwagen behartig die regie. Moet ook nie vir Prinsloo in die debuut solovertoning Moedertaal misloop nie.

Dawid Minnaar is te sien in nóg ’n solo-debuut, die roerende Monsieur Ibrahim en die blomme van die Koran. Die verhaal is soms komies en vertel van die verhouding tussen ’n jong Joodse seun Moses (of Momo) en die Moslem-winkeleienaar, Monsieur Ibrahim.

Dit is uit pen van Éric-Emmanuel Schmitt, wat ook Oskar en die Pienk Tannie geskryf het. Naòmi Morgan het die vertaling behartig en Philip Rademeyer is verantwoordelik vir die regie en ontwerp. Lizz Meiring debuteer ook met haar nuwe solo-vertoning Geheime Taal, wat handel oor ’n oujongnooi wat die geheime taal van blomme verstaan. Feesgangers kry ook ’n geleentheid om Frank Opperman in die Fiësta-genomineerde, Hond te sien.

Ander dramas om na uit te sien is Beurtkrag met Ivan Botha en Donnalee Roberts, ’n verhoudingsdrama waar ’n oënskynlike perfekte verhouding onder die vergrootglas geplaas word. Al die bagasie word uitgepak met die fokus op die kwesbaarheid van geliefdes.

Die vrou uit die see, onder regie van Henry Mylne met o.a. Jana Strydom, Neels van Jaarsveld, Erik Holm en Theodore Jantjies, is ’n aangrypende liefdesverhaal uit die pen van die klassieke skrywer, Henrik Ibsen.

Die stuk ontvou in ’n pragtige liefdesverhaal vol intriges wat die gehoor meevoer tot die einde. Gideon Lombard is te sien in die debuut Die reuk van appels, onder regie van Lara Bye en die ATKV bring ook die inspirerende werk van die ATKV-Tienertoneel-wenners Die Maan van Bewusteloos en Fragment na die fees.

Die volledige program is beskikbaar by www.kknk.co.za . Kaartjies kan by Computicket, Shoprite/Checkers en House & Home gekoop word. Verblyfbesprekings kan aanlyn gedoen word, of kontak 044 203 8600. Die feesdatums val binne die nasionale skoolvakansie en eindig oor Paasnaweek.

'Ons bring jou die nuutste Klein Karoo, Hessequa, Tuinroete nuus'



In Weerklink van ’n wanklank – ’n eenman memoir kyk Pieter-Dirk Uys, wat vanjaar met die Kunste Onbeperk Kruispunt vereer word, terug na die padwysers wat hom onbewustelik deur sy lewe in die regte en ’n oorspronklike rigting gestuur het. Uys, nou in sy 71ste jaar, se meer as 7 000 solovertonings het hom geleer dat elke optrede die eerste én laaste is, want elke gehoor vereis en ontvang ’n ander energie.Jason Jacobs, vanjaar vereer met die Kunste Onbeperk Nuwe Stem, behartig die teks, regie en ontwerp van In wag van, waar toegewyde geloof trompop teen vrees vir die dood te staan kom. Jacobs het ’n Theatre Arts Admin Collective-beurs vir regie met dié stuk gewen. In die rolverdeling is Gantane Kusch, Courtney Smith, Gershwin Mias en Vathiswa Nodlayiya.Jacobs behartig ook die teks, regie en ontwerp van Kalahari Swaan, geïnspireer deur Tsjaikowski se Swanemeer. Dié drama vertel die storie van ’n jong mynwerker wat droom van ’n beter lewe vir hom en sy gesin en besoek met dans en poësie verskeie magiese ruimtes wat by die samelewing spook. Gershwin Mias, Kaylin Coetzee, Dustin Beck en Nina Callaghan is hierin te sien. Beck is ook te sien in Jacobs se solo dans-drama, Stof Rooi.Debuutdramas sluit nuwe tekste van bekroonde skrywers Tertius Kapp en Neil Coppen, asook een van Suid-Afrika se mees bekroonde en gerekende skrywers, Reza de Wet in.Anna-Mart van der Merwe, Brendon Daniels, Wilhelm van der Walt en Tarryn Wyngaardt is te sien in Kapp se nuwe drama Liewer, onder regie van Jaco Bouwer. Liewer kyk na die verstrengelde lewens van vier mense en soos Kapp dit beskryf: “tussen hedonism en sinisme, dierlikheid en dierbaarheid word nuwe moontlikhede vir teerheid ontgin.”Coppen se Buite Land is ’n kontemporêre verhaal oor twee mans uit verskillende kulturele agtergronde, wie se lewens diepsinnig vervleg word. Jacques Bessenger is te sien in die hoofrol, met veteraan-aktrise Elize Cawood as sy ma. Die geselskap sluit ook vir Kopano Maroga, Ntombi Gasa, Mpume Mthombeni en Marvin-Lee Beukes in.Asem is ’n vertaling deur Marthinus Basson van Reza de Wet se Breathing In. De Wet het in 2004 die Fleur du Cap-prys vir beste inheemse teks hiervoor ontvang. Basson behartig ook die regie en ontwerp. De Wet verweef digterlik en kragtig ’n verhaal van liefde teen die agtergrond van die Suid-Afrikaanse-oorlog, en omskep die alledaagse in die uitsonderlike. In die rolverdeling is Antoinette Kellermann, Tinarie van Wyk Loots, Stian Bam en Edwin van der Walt.Koöperasiestories met onder andere Chris van Niekerk, Marion Holm en Margit Meyer-Rödenbeck bring die wel en wee van Mietie, Veldsman, Genis en hulle dorpsgenote na die verhoog. Pa maak vir my ’n vlieër pa word as tydlose huldeblyk aan Chris Barnard opgevoer en handel oor ’n middeljarige man wat sy sieklike moeder vir jare versorg, nadat ’n vreemdeling haar van die dood gered het. Die aangrypende drama laat reg geskied aan Barnard se ryk nalatenskap. Met Sandra Prinsloo, Waldemar Schultz en Wilhelm van der Walt, onder regie van Albert Maritz.