Plaaslike skrywer se boek word draaiboek

Jans Rautenbach skryf met die hand en sy vrou, Lizelle moet alles op rekenaar tik. Hy werk tans aan sy vierde boek. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUS - Jans Rautenbach*, 'n Georgiet wat sy debuutroman in 2015 self uitgegee het, is in sy skik oor sy vierde boek waaraan hy tans werk en wat heel moontlik verwerk gaan word vir die draaiboek van 'n nuwe Engelse film deur Phoenix Films.

André Frauenstein, 'n direkteur van Phoenix, vervaardigers van Treurgrond wat verlede jaar as die beste film by die Richard Harris internasionale filmfees aangewys is, het die skrywer genader vir 'n draaiboek. Dit is 'n psigiese riller getiteld Second Sight waarvan die eerste tonele in George afspeel met die hooffiguur, 'n topspeurder, wat in 'n motorongeluk in die Outeniquapas verlam word.

Die speurder kan ná sy ongeluk beelde sien van moorde wat gepleeg word. 'n Reeksmoordenaar is ook deel van die intrige. Jans vertel dat dié nuwe opwindende wending gekom het nadat André al drie Jans se boeke, A Rhino Crying A Country Dying, Skroeioond en Smeltkroes gelees het. Die twee mans het deur Facebook begin kontak hou en vriende geword en André het sy idee van 'n nuwe film met Jans gedeel.

"Ek het op 6 Januarie met die storie begin en trek nou by ongeveer 50 000 woorde. Phoenix het die eerste drie hoofstukke verlede week onder oë gehad en is baie tevrede."

Hy skryf met die hand en dit is sy vrou, Lizelle, assistentbestuurder by CUM Boeke, se werk om alles op 'n rekenaar te tik. Jans se twee jongste boeke het hy verlede jaar binne ses maande van mekaar af uitgegee ná 'n droom een nag wat 'n ingrypende impak op sy lewe gehad het.

Hy het genoop gevoel om sy lewensverhaal neer te pen. In hierdie storie, Skroeioond lê hy die besonderhede van sy eertydse wilde lewe van drankverslaafdheid en kroeggevegte eerlik bloot met die doel om 'n boodskap aan ander verslaafdes te bring en hulle te laat besef dat daar hoop is.

Die derde boek is 'n Christelike roman, Smeltkroes waarvan 'n aanvanklike oplaag in Desember gedruk is en waarna Skroeioond en Smeltkroes na 'n uitgewer gestuur is. En steeds hou die inspirasie nie op vloei nie.

Wanneer hy klaar is met Second Sight wil Jans begin met Loutervuur, 'n storie oor die wegraping en wederkoms soos in die Bybel opgeteken, wat reeds in sy kop maal. Kopieë van sy boeke kan bestel word by jansrautenbach.author@gmail.com

*Geen verwantskap met Jans Rautenbach, die filmmaker nie.

ARTIKEL & FOTO: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

