Sy het Europa deurkruis, maar oos, wes, tuis bes

Marti Geldenhuys het Europa verken en 16 jaar daar gewoon, maar die verlange het haar oorval en nou is sy bly om weer wortel te skiet in George. Sy skilder tans vir die vale en haar kenmerkende helder blomme is te sien in Caloroso Café in Meadestraat George.

GEORGE NUUS - Om vir 16 jaar in Engeland, Wallis en Skotland te werk en woon was vir Marti Geldenhuys wonderlik.

As mens dink dat dit al moeiliker raak vir Suid-Afrikaners om in Brittanje te werk was sy waarlik bevoorreg.

Dit was 'n blote sameloop van omstandighede wat daartoe gelei het dat sy in die toerismebedryf oorsee beland het en daardie stimulasie het haar die inspirasie gegee om weer te begin skilder. Haar heel eerste uitstalling was in Skotland waar sy die mense besonder vriendelik ervaar het.

Marti het goeie herinneringe aan die vele vriendskappe wat sy as ontvangsdame by verskeie oorde van ‘n bekende tyddeelfirma gesluit het. "Meeste gaste het goed gereageer as 'n mens hulle 'n warm verwelkoming gee. Veral reisigers van die buiteland wat vir die eerste keer in die vreemde tuisgaan was ongelooflik dankbaar vir die praktiese aanwysings wat jy vir hulle gee om te sorg dat dit alles 'n heerlike ervaring is."

Marti was ook gelukkig om saam met haar vriendin, Yvonne Schmick, te werk en te reis. So het sy die geleentheid gehad om Duitsland, Portugal, Spanje en Kreta te ervaar. Op hulle afdae het hulle die pragdorpies van Brittanje en Europa gaan verken.

Dit was fantasties om die mooiste plekke te ontdek. Meeste van die tyd is egter in Wallis deurgebring waar sy dan ook aan verskeie kunsuitstallings deelgeneem het. Sy het met bekende Walliese kunstenaars, onder andere Anthony Richards en Dorian Spencer Davies, uitgestal in Carmerthenshire in The CornerHouse Gallery.

"Ek het na 16 jaar in die buiteland erg na ons land en sy mense verlang en besluit om terug te keer. Na ‘n paar maande terug in George, is ek steeds ongelooflik bly om terug te wees en nie vir ‘n oomblik spyt nie."

Marti het met mening weer begin skilder aan haar helderkleurige landskappe, plante en reuseblomme soos die koningprotea. Sy werk in akriel en het 'n kenmerkende aanslag wat haar opleiding in grafiese kunste toon.

Sy was een van die deelnemers van die uitstalling in Wilderness Hotel in Desember. Haar werk is tans te sien by Caloroso Café in Meadestraat George.

Marti het gewoon in Laugharne in Wallis waar die see elke dag anders gelyk het en waarvandaan die digter Dylan Thomas gekom het.

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

Sy het planne om selfversorgend te leef in die Tuinroete en sover moontlik die bou van haar huis self aan te pak.