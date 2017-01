Suid-Kaap Kinderkoor na buiteland genooi

Die bekroonde Suid-Kaap Kinderkoor het 'n uitnodiging aanvaar om volgende jaar deel te neem aan die Olimpiese Spele van Koormusiek en het reeds begin met repetisies hiervoor.

GEORGE NUUS - Die befaamde Suid-Kaap Kinderkoor, het vanaf 5 tot 7 Januarie by die NGK Moedergemeente in George, met hul nuwe lede begin voorberei om verdere wêreld-hoogtepunte te bereik.

Dié uiters suksesvolle streeks-kinderkoor, wat, na 'n bestaan van twintig jaar, in Europa meer bekendheid as in Suid-Afrika verwerf het, het 'n uitnodiging aanvaar om as gaskoor tydens 2018 'n kompetisietoer van Ierland, België, Switserland en Italië te onderneem.

Die jaarlikse werwing het reeds begin en die mees talentvolle sangers tussen die ouderdomme van 9 en 16, is reeds gekeur uit skoolkore in George, Mosselbaai, Hartenbos, Knysna en Oudtshoorn.

Hul sal voortgaan om as ambassadeurs van koorsang in die buiteland op te tree.

Dirigent, Jan-Erik Swart, vertrek in Julie na Barcelona in Spanje om die 11de IFCM Internasionale Konferensie van Koormusiek as genooide afgevaardigde by te woon. Die SKKK is 'n lidkoor van dié roemryke organisasie en word hoog op die wêreldranglys van kore aangeskryf.

Sy M.Mus cum laude verhandeling (2013) is onlangs in 'n vooraanstaande internasionale akademiese musiekbundel gepubliseer, wat hom die geleentheid gebied het om sy doktorsgraad in koordireksie te voltooi. Intussen is hy uitgenooi om koorwerkswinkels in België en Nieu-Seeland tydens 2017 aan te bied.

Tydens 2018, word die Olimpiese Spele van Koormusiek, die 10de Wêreldkoorspele in Tshwane aangebied, en sal die SKKK in drie kategorieë deelneem om hul 2014 wêreld 1ste, 2de en 4de plek te verdedig en te verbeter.

Plaaslike gehore sal nietemin die geleentheid kry om die SKKK tydens 2017 in verskeie nabygeleë plattelandse dorpe, wat Stilbaai, Grootbrak, Knysna, Calitzdorp, George, Mosselbaai en Oudtshoorn insluit, te ervaar.

Konsertdatums, plekke en kostes word op die koor se webtuiste, www.sccchoir.co.za , vertoon.

Volgens Jan-Erik Swart lê die geheim van die Suid-Kaap Kinderkoor daarin dat jong mense van alle gemeenskappe van die Suid-Kaap die geleentheid gegun word om as internasionale kunstenaars erkenning vir hul talent te ontvang, en presteer hulle tot die beste van hul vermoëns omdat hulle 'n platform van ruim visie, ondersteuning en erkenning ontvang wat nie in die huidige onderwysstelsel beskikbaar is nie.

Uiters begaafde oudkoorlede, wat Chanté van der Westhuizen en Brighitte Deister insluit, is sprekende voorbeelde van suksesverhale wat binne die SKKK ontstaan het.

Skole en ouers in die Suid-Kaapstreek word genooi om met die Suid-Kaap Kinderkoor in verbinding te tree om talentvolle sangers die geleentheid te bied om aan die internasionale deelname van die SKKK deel te neem.

Kontak die dirigent by 084 645 9320 of southcapemusic@gmail.com om by die koor betrokke te raak.

Die Suid-Kaap Kinderkoor bied jong mense van alle gemeenskappe die geleentheid om as internasionale kunstenaars erkenning te ontvang.

