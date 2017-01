Strydom Galery herleef in nuwe boek

Die stigter en voormalige eienaar van die Strydom Galery, Matthys Strydom het 'n wonderlike boek die lig laat sien waarmee hy die galery, die kunstenaars en kunswerke laat herleef.

GEORGE NUUS - Vir talle mense - en dit sluit in kunsliefhebbers van dwarsoor die land - wat steeds met groot heimwee terugdink aan die voormalige Strydom Galery in George, is daar uitstekende nuus.

Die stigter en voormalige eienaar van die Strydom Galery, Matthys Strydom het 'n wonderlike boek die lig laat sien waarmee hy die galery, die kunstenaars en kunswerke laat herleef.

In Stories teen my muur verweef Strydom staaltjies oor hoe hy sekere van sy gunstelingkunswerke bekom het met sy ontmoetings met die kunstenaars - en sonder dat hy daarmee te koop loop, deel hy in die proses baie van sy kunskennis met die leser.

Strydom is een van Suid-Afrika se bekendste kunskenners en -versamelaars en sy kennis en heerlike skryfstyl maak Stories teen my muur 'n moet vir alle Suid-Afrikaners wat die Strydom Galery in Markstraat besoek het en dit steeds mis.

Strydom, 'n voormalige dokter en steeds 'n kranige beesboer, se lekker, eerlike, dog deernisvolle vertellinge maak dat jy die boek moeilik neersit. Afdrukke van sy 'stories teen die muur' word by elke vertelling in die boek ingesluit en 'n kort CV van elke kunstenaar verskyn aan die einde van elke hoofstuk.

Die 26 kunstenaars in die boek sluit in Gregoire Boonzaier, Irma Stern, Christo Coetzee, Carl Büchner en Tim Morris.

Een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kortverhaalskrwers, Abraham H. de Vries skryf oor die boek: "Dit gebeur soms dat 'n mens 'n boek nog in manuskripvorm te lese kry waarvan jy weet hierdie boek gaan baie mense nog baie plesier besorg.

Nie net oor die inhoud nie, nie net omdat dit uitstekend geskryf is nie, nie net vir nuwe inligting daarin nie, dis al dié eienskappe wat saamwerk. Stories teen my muur is 'n uniekie biografie in die vorm van 'n versameling uitstekend vertelde stories."

Die laaste uitstalling by Strydom Galery was in Desember 2013.

Bestel jou kopie van Stories teen my muur by johanstrydom9@gmail.com . Die verkoopprys is R298 plus R30 posgeld (binnelands).

Plaaslike kopers wat die posgeld wil spaar, sou dit op afspraak by Matthys Roets kan afhaal. Kontak hom by 083 627 6773.

Koop die boek. Jy sal baie bly wees jy het.

Hierdie steelfoto van Matthys Strydom is deur sy seun Johan geneem.

ARTIKEL: ILSE SCHOONRAAD, GEORGE HERALD-REDAKTEUR

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'

Strydom het in 1986 sy laaste pasiënt in Heidelberg behandel na hy sy pa se meubelbesigheid, Strydom en Jordaan in George gekoop het. Hy het die meubelsaak met hom en sy argitekvrou, Helene, se groot liefde gekoppel. Só het die Strydom Galery ontstaan en die skrywer erken - met meer as 'n tikkie trots - dat hy sy eie beste kliënt was.