Bush Lapa Musiekfees die plek om te wees

GEORGE NUUS - Die Bush Lapa Musiekfees wat verlede Maandag afgeskop het, is dié plek om te wees as jy ‘n Afrikaanse musiekliefhebber is of net ‘n heerlike ete of skemerkelkie in ‘n pragtige landelike omgewing weg van die geroesemoes van die stad wil geniet.

Die musiekvertonings wat nog voorlê, is Dozi (22 Desember), Jay en Arno Jordaan (23 Desember), Chris Chameleon (26 Desember), Theuns Jordaan (27 en 28 Desember) en Francois van Coke (29 Desember). Op 31 Desember, sluit die fees af met die alombekende Oujaarsaandpartytjie met die party-band Eclips (lede Darryl de Lange - ex-Mean Mister Mustard en Morne Richards) wat optree. Gaste kan heerlik kom dans met die opsie van 'n spitbraai-ete by.

As jy te laat is om ‘n kaartjie in die hande te kry vir die musiekvertonings wat nog voorlê, is daar ander redes waarom jy ‘n draai moet maak. Die Bush Lapa vorm deel van 'n groter prentjie, naamlik die Herold's Bay Resort wat ook beskik oor 'n gastehuis (selfsorgeenhede) met bomabraaifasiliteite en die lieflike vlagskiplokaal, asook die Down to Earth Venue & Restaurant met sy asemrowende uitsigte oor see, woud en Mosselbaai se liggies in die verte saans. Die oord is slegs 10 minute se ry van George af in 'n rustige omgewing met 'n plaasatmosfeer geleë.

Down to Earth is daagliks oor die Desember-seisoen oop as restaurant vir ontbyt asook middag- en aandetes. Die venue is bekend om sy korporatiewe, privaat en jaareindfunksies asook troues en konferensies, dinees en skemerkelkfunksies.

"Ons ruim perseel leen hom tot groot byeenkomste, maar is ook intiem genoeg vir verjaardagpartytjies en informele kuiers. In die somer is buitelugfunksies 'n alternatief," sê KD Fourie, eienaar van die Herold’s Bay Resort en stigter van die musiekfees.

Sondagmiddagetes word aangebied in 'n ontspanne atmosfeer met lewendige agtergrondmusiek. Op Kersdag word 'n Kersete bedien.

Noddy, die hoofsjef, is bekend vir sy smullekker kos wat hy met vars bestanddele en passie voorberei. Die personeel is vriendelik en lewer uitstekende diens.

Kaartjies vir die musiekfees word direk hanteer deur www.webtickets.co.za en is beskikbaar by die Pick n Pay Money Counter-toonbank in George asook by die Musiekfees se spesiale kaartjietoonbank by Eden Meander Lifestyle Centre. Vir meer inligitng, kontak Herold's Bay Resort by 044 851 0113.

