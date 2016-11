Die Campbells skop Bush Lapa Musiekfees af

Die Campbells se optrede op 19 Desember skop die jaarlikse Bush Lapa Musiekfees af. Die fees duur tot 31 Desember.

SUID-KAAP NUUS - Die Bush Lapa Musiekfees by die Herold's Bay Resort skop hierdie jaar af op 'n hoogtepunt op Maandag 19 Desember met die immergewilde Campbells wat die verhoog aan die brand gaan sing.

Wat dit nog soveel meer spesiaal maak, is dat die boeties, Harry en Tony Campbell sowat sewe jaar laas in George opgetree

het en hulle kom met 'n splinternuwe CD. Hulle is bekend vir hulle op-en-wakker saamsingvertonings en musiekopnames. Hierdie legendariese duo het tot op hede meer as 'n miljoen CD's en DVD's in Suid-Afrika verkoop.

Hulle geniet aanhang onder oud en jonk. Hul liedjiekeuse is altyd in die kol en danksy hul verhoogproduksie wat op 'n internasionale standaard is, bly Suid-Afrikaners eenvoudig mal oor die Campbells.

Hulle het al in die meeste dorpe en stede in Suid-Afrika opgetree en sodoende duisende mense vermaak. Die twee broers Harry en Tony Campbell het 'n rits platinum-CD-toekennings en ses topverkoper-DVD's agter hulle naam.

Hulle debuteer met die album You're my mate, 'n samestelling tussen country, rock en moderne popmusiek, in 2001.

Skaars 'n jaar later verskyn die trefferalbum, Rooi rok bokkie en bereik platinumstatus. In die twee daaropvolgende jare volg Jy's die girl en die dubbelalbum Daar's iets innie die water wat albei platinumstatus behaal. Daarna verskyn 'n nuwe Campbells-album jaarliks op die rakke.

Mamma Maria (2009), met onder meer 14 nuwe Afrikaanse liedjies op, bereik goue status en word vir 'n Sama benoem en in 2011 volg nog twee Sama-benoemings vir Komaan, kom dans en Keep it country volume 2.

Die Campbells stig in 2013 hulle eie platemaatskappy, Campbell Records. Voet in die hoek is die eerste album wat hulle onder hierdie naam uitreik. Hul jongste album, die dubbel-CD Home grown country, sal oud en jonk tevrede stel. Dit bevat 30 van die grootste country-treffers asook moderne nommers en twee nuwe liedjies, Burning up en Anything you wanna do.

Bespreek nou om te verseker jy kan die Campbells se voetejeukmusiek eerstehands op die gewilde Bush Lapa-verhoog ervaar.

Kaartjies se pryse wissel tussen R50 en R120. Kinders onder 10 betaal slegs R50 (slegs van toepassing op sekere sitplekke).

Spesiale pakkette eksklusief vir plaaslike ondersteuners wat vier of meer vertonings van die fees wil bywoon kan direk met KD Fourie by admin@heroldsbayresort.co.za gereël word. Radio Raps (ook bekend as Jonathan), Jakkie Louw, Dozi, Jay (van die befaamde Eden-groep), Arno Jordaan, Chris Chameleon, Theuns Jordaan en Francois van Coke tree by die fees op.

Bring die hele gesin en kuier gesellig saam om 'n tafel met geurige "boskos" soos potjiekosetes, roosterkoek en soetpatats, of ander ligte etes.

Kaartjies word direk hanteer deur www.webtickets.co.za en is beskikbaar by Pick n Pay-toonbanke in die George-, Groot-Brak-, en Mosselbaai-omgewing. By die Eden Meander Leefstylsentrum sal 'n direkte kaartjietoonbank beskikbaar wees vanaf 1 Desember.

Die Insomniac-partytjiebus doen roetes vanaf Mosselbaai en George na die Bush Lapa.

Deure open om 18:00. Plaaslike kunstenaars lewer die voorvertoning voordat die Campbells omstreeks 21:00 optree.Parkering is volop. 'n Reuse-tent word oor die lokaal se oop gedeeltes gespan indien die weer nie saamspeel nie. Vir meer inligting, kontak Herold's Bay Resort by 044 851 0113 of stuur 'n e-pos na marketing@heroldsbayresort.co.za