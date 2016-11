Topkunstenaars by Bush Lapa Musiekfees

Chris Chameleon is een van die kunstenaars wat by vanjaar se Bush Lapa Musiekfees te sien is.

SUID-KAAP NUUS Musiekliefhebbers kan uitsien na nog 'n opwindende program wat 'n rits top- Afrikaanse kunstenaars na die verhoog bring vir vanjaar se negende Bush Lapa Musiekfees.

Met die geknetter van brandende hout in die middel van die lokaal, die uiters behulpsame en vriendelike personeel, smaaklike etes en 'n elektriese atmosfeer wat jou begroet, is die Bush Lapa een van dié plekke om te wees hierdie Desember.

Hierdie befaamde lokaal bied vir die negende jaar die musiek-alleen-fees aan wat alreeds in baie Georgiete se harte gekruip het. Baie beskou dit, tesame met die Bush Lapa, as een van George se eie waarop hulle trots is.

Die fees vind plaas oor 'n twee weke tydperk van 19 tot 31 Desember. Daar is bykans daagliks 'n vertoning met die volgende kunstenaars wat die program uitmaak: Die Campbells, Radio Raps (ook bekend as Jonathan), Jakkie Louw, Dozi, Jay (van die befaamde Eden-groep), Arno Jordaan, Chris Chameleon, Theuns Jordaan en Francois van Coke.

Die fees word op 31 Desember afgesluit met 'n voete-jeuk Oujaarspartytjie wanneer gaste 'n gesellige spitbraai en dans kan geniet sowel as die aftel tot 2017.

Die fees bied ook die ideale bemarkingsplatform vir besighede in die Tuinroete om direkte bemarking aan duisende potensiële besoekende kliënte te bring. Belangstellende partye kan die oord direk kontak by 044 851 0113.

Deure open elke aand om 18:00.

Die Bush Lapa Musiekfees ondersteun die ontwikkeling van plaaslike kunstenaars en gebruik dan ook hoofsaaklik kunstenaars vanuit die Suid-Kaap-omgewing wat die voorvertonings lewer, voordat die hoofkunstenaar omstreeks 21:00 optree.

Kaartjies se pryse wissel tussen R60 en R160. Kinders onder 10 betaal slegs R50 (slegs van toepassing op sekere sitplekke).

Spesiale pakkette word eksklusief vir plaaslike ondersteuners aangebied wat vier of meer vertonings wil bywoon. Hiervoor moet kaartjiesoekers direk met KD Fourie in verbinding tree by admin@heroldsbayresort.co.za

Dit is 'n gesinsvriendelike venue waar Pa en Ma gesellig saam met die kinders om 'n tafel kan kuier. Die nou al bekende "boskos" - potjiekosetes, roosterkoek en soetpatats - word tydens vertonings verkoop. Ander ligte etes is ook beskikbaar.

Die Bush Lapa is deel van die Herold's Bay Resort wat ook spog met hul hoofvenue, die Down to Earth Venue en Restaurant waar gaste voor die tyd 'n skemerkelkie (of selfs 'n biefstuk, vis of kaasbord) kan geniet met 'n asemrowende uitsig oor die see en woud.

Dit is in 'n landelike omgewing geleë en daar is oorgenoeg parkering. 'n Reuse-tent word ook oor die lokaal se oop gedeeltes gespan indien die weer nie saamspeel nie. Vir meer inligting, kontak Herold's Bay Resort by 044 851 0113 of stuur 'n e-pos na marketing@heroldsbayresort.co.za

Kaartjies word direk hanteer deur www.webtickets.co.za

Fourie sê hulle is opgewonde oor 'n paar toevoegings tot die fees wat die hele ervaring vir hul ondersteuners nog meer aangenaam maak.

"Dit is dat kaartjies by Pick n Pay-toonbanke ook beskikbaar sal wees in die George-, Groot-Brak-, en Mosselbaai-omgewing vanaf vandag, Donderdag 3 November. As toevoeging, het die Eden Meander Leefstylsentrum hande gevat met die Musiekfees en daar sal 'n direkte kaartjiestoonbank by die winkelsentrum beskikbaar wees vanaf 1 Desember.

Dan, vir die wat bekommer oor die ryery, die Insomniac-partytjiebus doen roetes vanaf Mosselbaai en George na die Bush Lapa!"

