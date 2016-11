Gaum tegelyk 'ontroer' en 'moerig'

In 'n gesellige luim tydens die boekbekendstelling, van links: Henda Gaum, Laurie Gaum, dr. Frits Gaum, Nilla Jordaan en dr. Gerdrie van der Merwe. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUS & VIDEO - Die boek, God op soek? deur dr. Frits Gaum, emerituspredikant van die NG kerk en skrywer, is verlede Woensdagaand by Wordsworth bekendgestel.

Gaum en sy seun, Laurie het 'n tweegesprek by die geleentheid gevoer waartydens laasgenoemde sy pa met vrae uitgelok het om meer oor die boek te vertel. Laurie het ingestaan vir Hennie Pienaar, 'n proponent van George en vegter vir gay-regte, wat in die buiteland was. Hy sou 'n debat met die skrywer gevoer het.

Gaum se jongste boek is geskryf in reaksie op dié van Willie Esterhuyse, Geagte Jahwe waarin hy in 'n reeks briewe aan God onder meer die siening huldig dat die Bybel 'n boek is óór God en nie ván God nie. Hy het ook 'n probleem met die idee van 'n "persoonlike Skeppergod". Gaum begin en eindig God op soek? met 'n brief aan Esterhuyse waarin hy hom in geen onseker taal nie uitspreek teen Esterhuyse se bevraagtekening van die Christelike geloof, die Bybel en God.

Tydens die tweegesprek by die bekendstelling het Gaum gesê hy het die boek geskryf want hy het "dit nodig gevind dat iemand iets moes terugsê".

In sy openingsbrief in die boek stel hy dit dat Esterhuyse se boek hom "plek-plek moerig gemaak het" omdat dit lyk asof hy (Esterhuyse) soms "gekskeer met Jahwe". Ander kere het Esterhuyse hom "ontroer", omdat daar "in baie gevalle géén antwoorde moontlik is nie".

Gaum het gesê hy het waardering vir Esterhuyse se twyfel, want alle Christene worstel met vrae oor hul geloof en handhaaf verskillende sienings oor sekere sake. Daar is egter basiese beginsels wat vasstaan en nie onderhandelbaar is nie.

