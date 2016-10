Prince Albert Leesfees begin Vrydag

Avonturier-skrywer C Johan Bakkes se gesprek oor sy nuutste boek, Openbaring, is iets om nie mis te loop nie.

SUID-KAAP NUUS - Dís Prince Albert Leesfees 2016 se vol program begin Vrydag met twee rymkletsers (Yoma en Die Hooflig), twee jeugskrywers (Anzil Kulsen en Suzanne Ongansie) en een akteur (Daniel Richards) wat met honderde leerders in The Showroom en die VGK-saal praat ook boeke, skryfkuns en die waarde van woorde.

Die jeug word verder verryk met 'n skryfslypskool deur Anzil Kulsen 'n werksessie vir rymkletsers.

Maar dis ook 'n fees vir ouer jongmense, soos vir die kortverhaalskrywer Jolyn Phillips (Tjieng, tjang, tjerries) en die performance poets Shirmoney Rhode (Nomme 20, Delphi Straat) en Gaireyah Fredericks (Kaaps is Hollands). Terselfdertyd ook vir die gesoutes – joernalis Marianne Thamm met haar Hitler, Verwoerd, Mandela and Me, saam met die ewe ervare Dennis Cruywagen, wie se jongste boek, The Spiritual Mandela, pas die lig gesien het.

Behalwe vir bekende skrywers is dit ook belangrik om plaaslike talent bekend te stel: Vanjaar drie gewilde en welsprekende Karoo-skrywers - dr. David Piedt, skrywer en meningsvormer, Hannes Visser, koerantredakteur en digter/skrywer, en Suzanne Ongansie, onderwyser en skrywer.

Die fees open Vrydagaand met die vertellings van dié drie se jeugjare en hoe dit hul skryfwerk beïnvloed, en hulle is in gesprek met Pieter Hugo, 'n direkteur van die Wes-Kaapse biblioteekdienste en 'n digter in eie reg.

Een van vanjaar se groot trekpleisters is die radiopersoonlikheid Margot Luyt wat Sondagoggend haar gunstelinggedigte voorlees saam met die ewe gewilde Diana Ferrus en Daniel Hugo, drie mense wie se lewe draai om die bevordering van Suid-Afrikaanse digkuns.

Ook op die spyskaart is die bekende Carmen Niehaus, Huisgenoot se kosredakteur, Koelsoem Kamalie en Flori Schrikker wat saam met Japie Gouws (ATKV-baas) aan die oudradio-omroeper Euna Wentzel gaan vertel hoe Kook saam Kaaps ontstaan het, en die Karoo-skrywer Sally Andrew, “moeder” van die Tannie Maria mysteries, wat gaan praat oor en voorlees uit haar Recipes for love and murder en The Satanic Mechanic.

Sondagoggend gesels Hannes Visser met C Johan Bakkes (Openbaring) oor Bakkes se besoeke aan die wêreld se koudste en warmste plekke, Don Pinnock – skrywer en kriminoloog – gaan feite gee oor Kaapstad as bende-mekka (Gang Town), en Wium van Zyl en Judy Maguire gaan vertel wat Prins Albert, Gordonsbaai en die Rijksmuseum in Amsterdam gemeen het (Ontdekkingsreisiger of Soldaat).

Die bekende skrywer en fliekkenner, Leon van Nierop, praat met die joernalis Carla van der Spuy (Mishandel, misbruik, misken) oor haar ervarings van mense in gevangenisse en haar ontmoeting met die dogter van die berugte kinder-ontvoerder Joey Haarhoff, asook met Martin Steyn wat, met die boek Swartval hom as een van Suid-Afrika se voorste spanningsromanskrywers gevestig het.

Leon trek dan Sondagmiddag sy fliekbaadjie aan wanneer hy die gasheer is van die immergroen akteurs Johan en Lida Botha en die filmmaker Koos Roets, met Leon se boek Daar doer in die fliek as grondslag.

Dis 'n naweek van luister, lees en ontspan in die geselskap van topskrywers, met 'n goeie boekwinkel en goeie kos (deur Johanna Luttig en Madri Rossouw)... kortom, drie dae waarin jy genoeg padkos kan kry om jou te dra tot die 2017 leesfees.

Kaartjies: www.princealbert.org.sa/leesfees en Prins Albert-biblioteek, 023 5411 014.

