9de Bush Lapa Musiekfees lok weer grotes

KD Fourie (links), eienaar van Herold's Bay Resort en stigter van die Bush Lapa Musiekfees, en Servaas de Kock, Group Editors se bemarkingshoof, met die mooi uitsig van Down to Earth Venue & Restaurant in die agtergrond. Foto: Alida de Beer

SUID-KAAP NUUS - Die jaarlikse Bush Lapa Musiekfees lok komende Desember vir die negende jaar in 'n ry van die land se voorste Afrikaanse kunstenaars na Georgiete se voorstoep.

Agt vertonings word van 19 tot 31 Desember aan musiekliefhebbers opgedis by die Bush Lapa naby Heroldsbaai. KD Fourie, eienaar van die Herold's Bay Resort en stigter van die fees, belowe dat hulle weer hul reputasie vir topvermaak gestand gaan doen. "Mense kan solank die datums aanteken. Ons maak die feesprogram volgende week bekend en dan sal die kaartjies ook beskikbaar wees."

Servaas de Kock, Group Editors se bemarkingshoof, sê die George Herald het besluit om weer as mediaborg by die fees betrokke te wees ná verlede jaar se sukses. "Mense moet hul kaartjies eerder vroegtydig koop as om uit te mis op so 'n wonderlike geleentheid. Baie het verlede jaar te laat wakker geskrik om kaartjies te bespreek en kon nie geakkommodeer word nie," sê De Kock.

Die voorafvertonings sal grootliks deur plaaslike kunstenaars gelewer word om vir hulle ook die kans te skep om blootstelling te kry. Fourie sê die musiekfees het die Bush Lapa help vestig as een van die gunstelingverhoë onder die land se topkunstenaars.

"Die lapa het gegroei van 'n eenvoudige 100-sitplekvenue in 2008, toe die fees die eerste keer aangebied is, tot 'n lokaal wat vir 500 gaste kan regstaan. Dit is 'n plaaslike inisiatief vir George en het ontwikkel in iets waarop ons voorwaar trots is. Georgiete kan die fees ag as een van sy eie. Spesiale kaartjiepakkette gaan vooraf aangebied word juis vir ons plaaslike ondersteuners."

Die Bush Lapa is 'n intieme gesinsvenue waar die gehoor rondom tafels naby aan die verhoog kuier terwyl hulle smaaklike potjiekos of ligte etes kan geniet.

Die Bush Lapa vorm deel van 'n groter prentjie, naamlik die Herold's Bay Resort, wat ook beskik oor 'n gastehuis (selfsorgeenhede) met bomabraaifasiliteite en die lieflike vlagskiplokaal, Down to Earth Venue & Restaurant met sy asemrowende uitsigte oor see, woud en Mosselbaai se liggies in die verte saans. Die oord (slegs 10 minute se ry van George af) is in 'n rustige, landelike omgewing met 'n plaasatmosfeer geleë.

Gaste kan hul uitstappies na die musiekvertonings afskop met 'n skemerkelkie en selfs sappige biefstuk of vis by Down to Earth. Dit is daagliks oor die Desember-seisoen oop as restaurant vir ontbyt, middag- en aandetes. Die venue is ook bekend om sy korporatiewe, privaat en jaareindfunksies asook troues en konferensies, dinees en skemerkelkfunksies.

"Ons ruim perseel leen hom tot groot byeenkomste, maar is ook intiem genoeg vir verjaardagpartytjies en informele kuiers. In die somer is buitelugfunksies 'n alternatief," sê Fourie.

Sondagmiddagetes word aangebied in 'n ontspanne atmosfeer met lewendige agtergrondmusiek. Op Kersdag word 'n Kersete bedien.

"Noddy, die hoofsjef, se smullekker kos laat twee woorde in 'n mens se gedagtes opspring: 'vars' en 'passie'. Ons personeel is vriendelik en diens uitstekend."

Die Bush Lapa Musiekfees word nie gekenmerk deur 'n ongemaklike samedromming van mense nie. Daar is oorgenoeg ruimte en parkering en 'n joviale atmosfeer.

Kaartjies se pryse wissel tussen R90 en R130. Kinders onder 10 betaal slegs R50 (slegs van toepassing op sekere sitplekke). Die deure open om 18:00 en dan is daar voorvertonings voordat die hoofkunstenaar om 21:00 optree. Ná die hoofvertoning kuier baie mense nog gesellig verder en word daar nog musiek gemaak.

Vir meer inligting kontak Herold’s Bay Resort by 0448510113 of stuur gerus n e-pos na marketing@heroldsbayresort.co.za

ARTIKEL EN FOTO: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'