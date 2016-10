2de plek vir kinderkoor in nasionale kompetisie

Japie Gouws, uitvoerende hoof van die ATKV wens 'n oorstelpte Jan-Erik Swart geluk met die Suid-Kaap Kinderkoor se algehele nasionale tweede plek.

SUID-KAAP NUUS - Die Suid-Kaap Kinderkoor (SKKK), onder leiding van Jan-Erik Swart en begelei deur Sunette van Wyk, is in die wolke oor hulle algehele nasionale tweede plek teen 24 Suid-Afrikaanse kore in die pas afgelope ATKV Animato koorkompetisie.

Volgens Swart was die mededingers in die finaal, wat in die Hugo Lambrechts Ouditorium in Kaapstad gehou is, die strafste kompetisie wat hulle nog ooit teegekom het.

Die algehele wenners was die Tygerberg Kinderkoor onder leiding van Hennie Loock.

Die ATKV Animato koorkompetisie word aangebied vir streeks-kinderkore, jeugkore, universiteitskore, gemeenskapskore, kamerkore en mannekore uit Suid-Afrika en Namibië.

Die Animato kompetisie het vanjaar met die grootste deelname en hoogste standaard nog gespog, en die Suid-Kapenaars is trots dat hulle kort op die hakke van die Tygerberg Kinderkoor geeindig het. Hulle het vanjaar aan dié hoogaangeskrewe koorkompetisie deelgeneem met 'n koor met die jongste gemiddelde ouerdom ooit. Hierdie uitsonderlike prestasie wys dat die SKKK een van die top kultuurprodukte in die hele land is.

Komposisies van die plaaslike komponis Chris Lamprecht, wat ook die kompetisie bygewoon het, is vanjaar as voorgeskrewe werke in al die afdelings gesing. Nog ‘n plaaslike komponis, Dalene Brits, se Dans van die Reën is deur die SKKK aangebied as deel van hulle program.

Die 23 deelnemende kore wat deur die SKKK geklop is, is die Suid-Afrikaanse Jeugkoor, die UCT Kamerkoor, die Cantare Kinderkoor (Suid-Gauteng), die Kimberley Kinderkoor, die NASCO Kinderkoor (Port Elizabeth), die Oos-Kaapse Jeugkoor, die Ad Libitum Kamerkoor (Noord-Kaap), die Kwazulu-Natal Midlands Jeugkoor, die Mpumalanga Jeugkoor, die Namakwaland Jeugkoor, die Namibiese !Ae #Gams Jeugkoor, die Con Spirito Meisieskoor van La Rochelle, die Ensemble Esprit Mannekoor (Limpopo), die VIVOX Kamerkoor (Wes-Kaap), die Frank Pietersen Gemeenskapskoor, die Kensington Chorale Meisieskoor, die Wes-Kaapse Gemeenskapskoor, die Lyrikos Gemeenskapskoor (Wes-Kaap), Marvellous Sounds (Oos-Kaap), Massive Gemeenskapskoor, (Namibië), asook die Namib Jeugkoor.

Suid-Kaap kinderkoorlede sal ‘n welverdiende blaaskans geniet terwyl oudisies vir nuwe lede plaasvind en die nuwe koorlede opgelei word. Die koor beoog om aan die tiende Wêreldkoorspele, wat in 2018 in Tshwane aangebied word, deel te neem. Voornemende koorlede kan die koorbestuurder, Mimi Haasbroek by 082 585 0632 vir oudisie-afsprake skakel.

Die Suid-Kaap Kinderkoor is onder die room van kinderkore in die land en het tweede plek in die nasionale ATKV Animato kompetisie behaal.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'