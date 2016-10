Perronstories geliefde uit die staanspoor

Die eerste Stasiestories op die Perron-geleentheid gaan gewis 'n jaarlikse instelling word as deel van die George Erfenisfees. Dit was die algemene gevoel op Maandag. Ken Gie (middel) het verduidelik hoe ossewaryers met sweepslae gekommunikeer het op die Montagupas, en toergids Trevor Ankiewicz (links) het die sweepslag aan die gehoor geïllustreer. Kobus Volschenk van die Outeniqua-vervoermuseum het die verhoog en meubels gereël. Foto's: Pauline Lourens

GEORGE NUUS - Bekende persoonlikhede het Maandag gesels oor die geskiedenis van die George-omgewing tydens 'n Stasiestories op die Perron-geleentheid wat van meet af aan soveel byval gevind het dat die organiseerder, dr. Willie Cilliers (wat ook die president van die George-besigheidskamer is) het gesê dat hy beslis ten gunste daarvan is dat dit 'n jaarlikse instelling, as deel van die George Erfenisfees moet word.

'n Bekende boer, Stefan Gericke (van Die Bof/Tikketai) se vertellinge oor die boerderybedryf, hoe dit vroeër jare daaruit gesien het, en die uitdagings vandag, was 'n treffer. Dit was in die afdeling vir uitnemende besighede waaronder John Crook (Table Top) en Gerhard Hoepfner (CAW Third Generation) ook lekker gesels het.

Dr. Cilliers, het dit beklemtoon dat die oordra van George se geskiedenis aan die volgende generasie, uiters belangrik is en dus die hoofpilaar is waarop die George Erfenisfees rus. Kobus Volschenk het oor die Outeniqua-vervoermuseum gesels, Chris Hattingh van die NG George Moedergemeente oor die kerk, en Ken Gie oor die Montaqupas en George se waterbronne.

In die kategorie, stories uit ons gemeenskappe, het George-burgemeester, Melvin Naik, staaltjies vertel oor Blanco waar hy groot geword het, en Sophie Stols van die Rosemoor-dienssentrum het herinneringe opgehaal oor ons dorp in vroeër jare.

Die geleentheid, wat afgesluit is met koffie en kolwyntjies is gehou in die Outeniqua-vervoermuseum, wat 'n onder-afdeling is van Transnet.

Sophia Sparks het vertel oor hoe sy al in baie plekke in die omgewing gebly het en op 79 jarige ouderdom nog steeds in haar eie huis in Parkdene bly. By haar is dr. Willie Cilliers die dryfveer agter die George Erfenisfees.

ARTIKEL EN FOTO'S: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

