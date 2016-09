Marié Stander se kuns maak 'n verskil

Marié Stander (beter bekend in George as Marié van Reenen en voormalige Kwagga-leerder) woon in Jamestown buite Stellenbosch, waar sy die kleurvolle karakters vind wat haar pragtige kuns inspireer. Foto's: André Visser

GEORGE NUUS - Toe die bekende kunstenares in fynere kuns en oud-Kwagga-leerder Marié Stander, haar argitek man Rick (ook 'n oud-Kwagga) en hul twee seuns Lukas en Simon hul gevestig het in Jamestown net buite Stellenbosch, het hulle dit gedoen vir 'n goeie rede.

Hulle wou 'n verskil maak aan die gemeenskap, en ook deel wees van die klein dorpie en sy inwoners. Marié ken elkeen van die kleurvolle karakters van die dorp, en haar portretwerk is deur hulle geïnspireer.

Sy loop dikwels van die interessante mense raak tydens haar daaglikse wandeling deur die dorp. Marié is die dogter van wyle dr. Jacob van Reenen, wat jare lank 'n baie bekende tandarts in George was. Tydens 'n onderhoud met Kwêla verlede Woensdag het sy verduidelik dat wanneer sy die houtskool portretsketse en skilderwerk doen, sy reeds haar model se lief en leed ken, en dit wys ook in die swaarkrylyne van hul gesigte.

Een van haar kenmerkende houtskool en ink portrette getitel Pepsi met harlekynkraag was deel van die 40 Sanlam SPI Portret-toekennings 2015 finaliste wat die ronde deur die land gedoen het, en verlede week by die George-museum tot 'n einde gekom het. Haar skoonmoeder Magriet Stander was ongetwyfeld daar om dit te besigtig en te bewonder.

Marié is 'n goeie tydbestuurder, want afgesien daarvan dat sy pragwerke in alle mediums produseer, het sy ook 'n kunsskool met 70 leerlinge in Stellenbosch wat gereeld uitstallings van hoogstaande skilderwerk hou. "Ons jaarlikse veiling van kunswerke se opbrengste is vir minderbevoorregte kinders in 'n opvoedkundige hoedanigheid in en om Stellenbosch."

Dan het sy boonop ook twee boeke in druk oor haar werk. Onse mense I en II wat haar portretsketse bevat, elk met 'n gepaste gedig spesiaal geskep vir elke kunswerk deur 'n verskeidenheid bekende digters van Suid-Afrika wat gepubliseer is deur CTP Publishers.

"Die nood in ons dorpie is maar altyd hoog en die fondse kan darem bydra tot die opvoeding van die kinders." Sy het 'n bepaalde metodiek wat sy oordra aan haar studente, wat hul waarneming verhoog, en die hele proses ook vergemaklik, vertel die vrou wat gevonkel het op kykNet se Kwêla-program verlede week.

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'