Cantando@bloem in Hoekwil en George

GEORGE NUUS - 'n Semi-professionele koor van Bloemfontein, cantando@bloem, onder leiding van Werner Stander, toer die eerste paar dae van Oktober in die Suid-Kaap.

Die repertorium van hierdie koor bestaan uit beide gewyde en sekulêre werke, asook etniese werke. Groter werke uit die standaard koorrepertorium is ook ingesluit.

Hulle eerste optrede aan die Tuinroete is Saterdag 1 Oktober 18:00 in die NG kerk Die Vleie, Hoekwil. Kaartjies vir hierdie uitvoering teen R50 per persoon is verkrygbaar by die kerkkantoor (ds. Dawie le Roux: 044 877 1110) of by die deur.

Op Sondagoggend 2 Oktober om 09:00, tree die koor op tydens die nagmaaldiens in die NG Moedergemeente, George en Maandag 3 Oktober om 19:00 word 'n uitvoering aangebied in die St Mark's katedraal in George.

Die mannekoor van George, wat die gasheer is, tree op in die voorprogram en na die pouse kom cantando@bloem aan die beurt.

Die kontakpersoon vir kaartjies wat R50 per persoon is, is Johan van Roon by 082 771 8794.

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'