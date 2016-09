Afrikaanse musieklegende vereer met fees

Professor Chris Lamprecht en sy vrou, Elza het ook die koorfees op 16 September bygewoon. Foto: Annemarie Geldenhuys.

GEORGE NUUS - Die NG-gemeente Aasvoëlkop in Johannesburg het Vrydagaand 16 September, hulde gebring aan professor Chris Lamprecht, toe die gemeente sy jaarlikse koorfees aan die vermaarde komponis opgedra het.

Professor Lamprecht (89), deesdae woonagtig in Heroldsbaai, is in Mei vanjaar in Stellenbosch vereer met die eerste Andrew Murray FAK-toekenning vir 'n buitengewone bydrae tot Christelike musiek. Die uitvoerende hoof van die FAK, dr. Danie Langer, het gesê Lamprecht het oor 'n tydperk van 40 jaar 'n ontsaglike groot skat van gewyde musiek tot die Afrikaanse musiekerfenis toegevoeg as orrelis, koorleier, komponis en verwerker van Afrikaanse koormusiek.

Benewens sy bydrae tot die gewyde musiekskat, het professor Lamprecht ook etlike honderde tradisionele Afrikaanse liedjies verwerk waarvan talle in die 1979 en 2012 FAK-sangbundels opgeneem is.

Professor Lamprecht was tussen 1962 en 1968 die orrelis en koorleier van die NG-gemeente Aasvoëlkop. Vanaf 1968 tot 1992 was hy orrelis by Universiteitsoord in Pretoria, waar Aasvoëlkop se huidige leraar, dr. Jurie Schoeman, gereeld as Tukkie-student die aanderedienste bygewoon het.

Vir vanjaar se Aasvoëlkop-koorfees is vyf plaaslike kore - dié van die Laerskole Louw Geldenhuys en Jan F.

Cilliers; die Helpmekaar-kollege; die Universiteit van Johannesburg en Aasvoëlkop se eie gemeentekoor - gevra om elkeen minstens een verwerking deur professor Lamprecht in hul aanbieding in te sluit. Die Helpmekaar-kollege se jeugorkes, onder leiding van Peter McLea, het die aand se verrigtinge ingelui met die luimige Skugter Sarie.

Ander Lamprecht-verwerkings wat in die loop van die aand gehoor is, was Hulle sê daar's 'n man in die maan (Laerskool Jan Cilliers), Emmaus (Helpmekaar-kollege), In Palestina's velde (Laerskool Louw Geldenhuys), By die see van Tiberias en Geloofsbelydenis (albei Aasvoëlkop-gemeentekoor).

Die Universiteit van Johannesburg-koor, wat onder leiding van Renette Bouwer staan, het 'n verwerking van En deur Sy wonde gesing. Volgens Bouwer was dit die heel eerste koorwerk wat sy as musiekstudent moes leer. Sy het professor Lamprecht opreg bedank vir die enorme bydrae wat sy musiek tot haar loopbaan en lewe gelewer het.

Vir professor Lamprecht was dit 'n besondere voorreg om sommige van sy verwerkings opnuut weer deur 'n nuwe generasie stemme gesing te hoor. Hy het al die kore mildelik geloof vir hul bydraes en gesê dat hy baie opgewonde is oor die toekoms van koormusiek in Suid-Afrika.

Om die aand mee af te sluit, het Bouwer die vyf kore gesamentlik begelei in die uitvoering van die baie geliefde Aandgesang deur professor Lamprecht.

(Artikel deur: Nico Geldenhuys - Johannesburg)

