Afrikaanse musiek kraai koning

Joe Voster en Johan C Venter is vanaand te siene by die Bravo Lounge.

SUID-KAAP NUUS - Aanhangers van gewilde Afrikaanse musikante, Joe Voster en Johan C Venter, is in vir vermaak uit die boonste rakke dié September.

As deel van hul Hartklank Toer, beoog Joe en Johan om die Garden Route Casino se Bravo Lounge aan die brand te sing vir slegs een aand,Vrydag, 16 September.

"Tussen Joe en Johan is daar 'n rykdom van talent, en ons kan nie wag om hulle hier te ontvang nie. Joe is so gemaklik agter die klavier as wat hy agter die mikrofoon is, terwyl Johan C se lirieke en stem die vermoë het om gehore behoorlik te bekoor," sê Karen Johnstone, Garden Route Casino se Bemarkingsbestuurder.

Die vertoning begin 20:00 en kaartjies is R100, beskikbaar by Shoprite Checkers, Computicket, Garden Route Casino se kontanttoonbank of by www.gardenroutecasino.co.za

Tsogo Sun-beloningskaarthouers kwalifiseer ook vir afslag op die vertoning; 20% vir swartkaarthouers, 15% vir platinumkaarthouers en 10% vir gouekaarthouers.

Vir meer inligting, besoek gerus www.gardenroutecasino.co.za

'We bring you the latest Garden Roue, Klein Karoo, Hessequa news'