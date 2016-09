Georgiet neem wenfoto

Leana Wentzel

GEORGE NUUS - 'n Georgiet, Leana Wentzel (53) is een van die kategoriewenners in die 'Hoe lyk jou Afrikaans?'-kompetisie van Afrikaans.com.

Sy het die wenfoto, My Afrikaans is rotsvas ingestuur. Wentzel het meer as 2 600 stemme ontvang vir haar inskrywing.

Meer as 800 mense het oor die afgelope drie maande van oraloor deelgeneem aan die kompetisie. Amper 20 000 stemme is uitgebring vir die inskrywings in drie kategorieë.

"Vir deelnemers was hierdie duidelik 'n hartsaak en beoordelaars moes behoorlik kopkrap om die wenners aan te wys. Wenners ontvang elk R2 000 en dring deur tot die finale ronde vir die groot prys van R10 000," sê Annelie van Jaarsveldt van Afrikaans.com se redaksie.

Wentzel sê: "Ek is maar net 'n gewone mens wat na aan die natuur leef, want daar ontdek jy jou gawes ..."

Sy is gebore en getoë op Onseepkans langs die Oranjerivier in die Noord-Kaap. In een van haar ander inskrywings beskryf sy dit so: "Loslippig soos 'n bloedrooi ryp Klondike waatlemoen, soet, sappig en koel oppie tong. So vrugbaar en ryk soos die slikgrond wanneer die Oranjerivier sy walle oorstroom, só is my taal Afrikaans!

Ryk en wragtig lekker ... ' n nedersetting, genaamd Onseepkans, doer aan die anderkant van die land lê na aan my hart. Gebore en getoë in daai geweste. Daar leef my taal. My opgroeijare was koesterjare en so stap Afrikaans saam met my tree vir tree tot waar ek nou is."

Leana woon tans in George saam met haar man, Johan en hul twee kinders, Johannes en Elana. Sy sê haar liefde vir Afrikaans lê in die gene. "My pa Jannie, wat kon gesels met smaak en my ma Jacoba, 'n voorslagbakster wat beide uit gesinne met 12 kinders kom, het my taal diep geplant. Ons het die taal voluit geleef en horend gepraat."

"Ek het soveel onthougoed en hierdie kompetisie het my die kans gegee om dit neer te skryf, uit te beeld en aan te gee. Dis net die begin en beslis die teken waarop ek al lank wag. Ontdek jouself, delf diep, vind jou innerlike geestelike kern en pen dit neer ... in Afrikaans."

Leana se wenfoto getiteld My Afrikaans is rotsvas.

