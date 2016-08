Topgehalte kuns by vanjaar se PArt 2016

Meer as 45 kunstenaars neem vanjaar deel aan Prins Albert se tweejaarlikse kunsfees, PArt 2016.

SUID-KAAP NUUS - Meer as 45 kunstenaars neem vanjaar deel aan Prins Albert se tweejaarlikse kunsfees, PArt 2016.

Behalwe die dorp se groot getal kunstenaars wie se werk hier ten toon gestel word, sluit die besoekende kunstenaars onder andere in Niel Jonker, Joshua Miles, Donve Branch, Anthony Harris, Liesl Barry, Alex Hamilton, JP Meyer, Bruce Backhouse en twee landskapskunstenaars Kim Soonim van Korea en Mahmoud Maktabi van Iran.

Maar, vanjaar se fees word veral gewy aan die nalatenskap van twee ontslape kunstenaars van die omgewing: Outa Lappies, oftewel Jan Schoeman, en Neels Coetzee. Schoeman het in 2011 gesterf nadat hy ernstige brandwonde opgedoen het, en Coetzee is vroeër vanjaar aan kanker oorlede. Outa Lappies se kunswerke van onder meer lap en borduurwerk, blik, draad en glas is die inspirasie agter die feestema.

As kunstenaar-filosoof het hy sy lewe van reis vasgelê en met skrootmetaal en optelgoed karretjies en lighuisies gemaak. Hy het gewys 'n mens kan in die Karoo met min klaarkom. En benewens Coetzee se ryke versameling van skilderye wat die spel van lig en skaduwee op die berge van die omgewing uitbeeld, sal sy heel laaste – onvoltooide – skildery ook te sien wees.

Nog 'n hoogtepunt van die fees is werkwinkels van GNAP (Global Nomadic Art Project), 'n internasionale landskapskunsprojek wat bekend staan as Stories of Rain. Dit sluit 'n besoek in deur 'n groep internasionale terreinkunstenaars wat tans by verskillende landskappe en wêrelderfenis-rotskunsterreine in Suid-Afrika aandoen.

Volgens die organiseerders sal PArt 2016, soos twee jaar gelede, inwoners, toeriste en kunsliefhebbers aan 'n groot kunsverskeidenheid blootstel. Prins Albert het vier kunsgalerye. MaryAnne Botha, een van die kurators van die Prince Albert Art Gallery en feesdirekteur, sê die vier galerye het 'n gemeenskaplike doel en visie.

“Ons werk saam om 'n liefde vir kuns by mense te kweek. Ons glo nie kuns is net die voorreg van stadsmense of die geld-elite nie. Dis waarom daar 'n fees is soos PArt 2016. Ons nooi alle kunsliefhebbers, kunstenaars en ander besoekers om die laaste naweek van September by ons in Prins Albert aan te sluit vir 'n visuele ervaring soos min.”

Die fees word amptelik deur die burgermeester van Prins Albert, Goliath Lottering, geopen by die Seven Arches-gebou, die tuiste van die Prince Albert Art Gallery, op Vrydag 24 September om 17:00.

* Vir meer inligting, skakel 023 541 1057.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'

Die fees vind vanjaar plaas van 23 tot 25 September, met vanjaar se tema Something Out of Nothing/Iets Uit Niks.